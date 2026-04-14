09.04.2026, 12:03 1071
参议院批准能源合作与辐射监测国际协议
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参议员们批准了旨在为发展能源出口和加强区域安全体系创造法律条件的国际协议。这是议会参议院办公厅主任马克西姆·斯波特卡伊宣布的。
特别是，批准了哈萨克斯坦、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦之间关于"绿色"能源生产和输送领域战略伙伴关系的协议。
该文件旨在形成可持续的能源合作，并发展向欧洲市场出口"绿色"电力。
- 规定实施联合能源项目。
- 将确保三国能源系统的互联互通。
- 计划沿里海海底铺设电缆。
- 将创建一条融入黑海能源走廊的电力供应路线。
还批准了独联体成员国在辐射环境监测数据交换方面进行协作的协议。
该法旨在建立独联体国家之间的协调和快速数据交换系统，以提高辐射安全水平。
- 该法规定了授权机构之间的协作。
- 引入了统一的数据交换程序。
- 确保对辐射状况进行定期监测。
- 规定在异常情况下进行快速通报。
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09.04.2026, 20:07 1041
哈萨克斯坦对每个投资项目实行检察伴随
Фото: gov.kz
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据该机构新闻处报道，在哈萨克斯坦总检察长别雷克·阿瑟洛夫的主持下，阿斯塔纳举行了首届投资保护论坛。
哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯克利亚尔、议会下院议员、"阿塔梅肯"国家企业家商会、外国投资者理事会成员、欧盟驻哈萨克斯坦大使、大型本国和外国企业以及包括联合国、欧安组织、欧亚开发银行在内的国际组织代表参加了论坛工作。
总检察院通报称："在论坛开幕时，总检察长指出，投资者应感受到切实的保护，并对法律环境的透明度和稳定性充满信心。我们的工作基于合法性、可预测性和国家机构责任的原则，换句话说，基于'法律与秩序'意识形态的原则。任何非法干预投资者活动的企图都将动用检察机关的全部手段予以制止。"
总检察院称，根据国家元首令，总检察长被授予投资监察员的权力。投资者权利保护委员会成为其工作机构，而在地方，这一职能由各州检察官履行。这确保了复杂案件的快速解决和高水平的投资者制度性保护。
论坛的一个特点是投资者权利保护委员会主席介绍了投资支持领域的新工具，这些工具已获得总统支持并将以立法形式确立。例如，授予检察官发布强制性指令的权利。
该机构称："为投资项目指派专职检察官及其自年初以来的主动工作，使得能够保护约600名投资者的权利，委员会的投资组合新增了1000个项目，总金额达12万亿坚戈。目前，超过2800个总价值96万亿坚戈的投资项目处于检察伴随之下。"
为有效制止违法行为，扩大了检察审查范围。现在，国家机构和准国有部门对投资者采取的任何限制措施、检查和诉讼，未经检察官同意均不得进行。总检察院指出，该机制已阻止了超过1000项不合理的决定，包括450次非法检查、500项行政处罚程序和200多项限制措施。
此外，总检察院通报称，将成立一个审前争议解决委员会，该委员会将成为解决投资者与国家机构之间争议的有效平台。
09.04.2026, 19:05 1051
哈萨克斯坦与亚美尼亚外长确定新的合作方向和路径
Фото: gov.kz
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据哈萨克斯坦外交部新闻处报道，哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列乌在对埃里温进行正式访问期间，与亚美尼亚共和国外交部长阿拉拉特·米尔佐扬举行了会谈。
双方详细讨论了当前状况和进一步巩固多方面互利合作的前景。会谈中特别关注了经贸合作以及过境运输潜力问题。强调了政府间委员会和哈阿商业理事会的重要作用。
穆拉特·努尔特列乌表示："我们的重要任务是促进双边贸易额的质与量双增长。贸易多样化、为向各自市场推广新型商品创造互利机会有助于实现这一目标。"
双方指出，在亚美尼亚注册的100多家有哈萨克斯坦资本参与的企业，以及在哈萨克斯坦运营的400多家亚美尼亚公司，为加强贸易联系奠定了良好基础。
努尔特列乌向其同行通报了哈萨克斯坦为投资者提供的各种优惠措施。他表示相信，两国潜力的结合将能大大激活投资合作。
人工智能和数字化领域的合作被视为有前景且互利的方向。在这方面，指出了在哈萨克斯坦创建亚美尼亚教育中心TUMO阿斯塔纳分校的成功项目。哈萨克斯坦外长还表示有兴趣实施旨在发展创新生态系统和推广本国技术解决方案的联合倡议。
核能、制药、高等教育和医疗保健被视为伙伴关系的新有前景方向。
哈萨克斯坦外长提请注意哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫关于在联合国系统内设立国际水事组织的倡议，该组织旨在发展水资源有效管理领域的全球协作。
双方还讨论了与区域交通通信相关的问题，强调过境物流连通性为中亚和南高加索市场的一体化创造了新机遇。双方对解决恢复哈萨克斯坦与亚美尼亚城市间直航问题的进展表示满意。
双方就地区和国际议程的热点问题协调了立场，特别关注了加强中亚和南高加索地区和平与稳定问题。还指出了在国际组织框架内的建设性协作。
08.04.2026, 20:01 1081
哈萨克斯坦外交部：哈萨克斯坦与阿塞拜疆计划将贸易额增至10亿美元
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正在对阿塞拜疆共和国进行正式访问的哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列乌与阿塞拜疆共和国外交部长杰伊洪·巴伊拉莫夫举行了会谈。据哈萨克斯坦外交部报道，双方讨论了广泛的双边合作问题，特别审议了两国在政治、经贸、能源、过境运输以及文化和人道主义领域的优先合作方向。
会见中指出，双边关系的重点在于发展经贸合作。两国经济资源具备增加双边贸易额的潜力，包括通过相互投资和工业合作。
两国外长详细讨论了高层达成协议的实际执行进展。双方指出，得益于所采取的措施，过去五年双边贸易额增长了5倍，2025年达到4.707亿美元，同时，部长们同意推动这一指标增至10亿美元。
双方讨论了旗舰基础设施项目的实施进展--跨里海国际运输路线以及沿里海海底铺设光纤通信线路和深海电缆。
特别关注了哈萨克斯坦能源资源通过阿塞拜疆领土向世界市场过境领域的合作，以及农业、工业合作和电信领域。在这方面，强调了哈阿直接投资基金日益增长的作用。
双方还对文化和人文关系的发展表示满意，指出了在哈萨克斯坦成功举办的阿塞拜疆文化日和在美国成功举办的哈萨克斯坦文化日。双方对教育领域合作的活跃化，特别是正在进行的哈萨克斯坦高等教育在阿塞拜疆的回访日给予了高度评价。旅游领域也呈现出积极态势：两国城市之间每周执行约30个航班。
会见中，两国外长就地区和全球议程的热点问题"对表"，并确认了致力于在包括联合国、突厥国家组织、亚信会议、独联体、伊斯兰合作组织、里海峰会在内的多边结构框架内进一步密切合作的承诺。
08.04.2026, 18:59 1091
劳动部：到2031年女性退休年龄将与男性持平
Фото: Depositphotos
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哈萨克斯坦劳动和人口社会保障部坚持逐步将女性退休年龄提高至63岁的方针，尽管改革目前处于暂停状态。劳动和人口社会保障部副部长维多利亚·舍盖伊在议会下院走廊向记者透露了此事。
据这位副部长称，此前作出的暂停提高退休年龄的决定有效期至2028年，但此后该进程将恢复并按照现行法律继续进行。最终，计划到2031年将女性退休年龄与男性持平——63岁。
舍盖伊强调，这项措施与哈萨克斯坦积累制养老金体系的特点直接相关。未来支付金额取决于工龄和养老金缴纳金额。相应地，提前退休会缩短参与该体系的时间，导致支付金额减少。该部认为，提高退休年龄应确保女性获得更高水平的养老金保障，并使其接近男性。
值得注意的是，目前女性的退休年龄为61岁，并在引入的暂停令框架内维持在这一水平。
"冻结"的决定是在2022年底做出的。2023年至2028年期间，女性退休年龄固定在61岁。这是当局对公众对先前改革（该改革规定更早和持续提高退休年龄）批评的回应。
最初，提高退休年龄始于2018年——每年增加六个月。预计到2027年将与男性持平（63岁），但随后重新考虑了时间表并推迟了。
08.04.2026, 17:56 1101
哈萨克斯坦外长与伊利哈姆·阿利耶夫讨论双边合作
Фото: gov.kz
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据哈萨克斯坦外交部报道，在对巴库进行正式访问期间，哈萨克斯坦共和国副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列乌受到阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫的接见。
会见中，穆拉特·努尔特列乌转达了哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫的问候和良好祝愿。
外长指出："我们两国之间的高水平合作首先归功于高层之间的信任对话。"
在此背景下，哈萨克斯坦总统于2024年3月对巴库进行的国事访问、阿塞拜疆总统于2025年10月对阿斯塔纳进行的国事访问，以及最高国家间委员会第二次会议的召开，为我们两国的联盟关系注入了新的动力，并促使其提升到质的新水平。
哈萨克斯坦外长强调："哈阿关系具有稳定和渐进发展的特点，并拥有巨大潜力。我们坚决致力于继续全面加强与兄弟国家阿塞拜疆的联盟关系，并为合作注入新内涵。"
会见中还讨论了国际议程中的热点问题。双方强调了哈萨克斯坦和阿塞拜疆在多边结构框架内的高水平协作，以及进一步共同努力加强和平与稳定的重要性。
08.04.2026, 15:55 1116
托卡耶夫：韩国是哈萨克斯坦的关键战略伙伴之一
Фото: Akorda
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据阿克奥尔达报道，哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫在会见韩国总统特使、总统秘书室室长姜泓锡时强调，韩国是哈萨克斯坦的关键战略伙伴之一，并对双边互动的积极态势给予了高度评价。
总统指出哈萨克斯坦人民对韩国人民怀有友好感情以及韩国的发展活力，并重申阿斯塔纳致力于巩固两国之间的扩大战略伙伴关系。
卡西姆-若马尔特·托卡耶夫说："您的访问对于进一步加强哈韩合作具有重要意义。我相信，通过共同努力，我们两国之间的合作将继续稳步发展。"
国家元首还向韩国总统李在明转达了热情的问候，并强调了姜泓锡作为韩国总统特使访问哈萨克斯坦的重要性。
姜泓锡对热情接待表示感谢，并转达了李在明总统就哈萨克斯坦成功举行新宪法全民公投所表示的祝贺。
特使表示，韩国重视通过加强经贸和投资联系以及在各个领域实施联合项目，将双边关系提升至质的新水平。
新闻处称："会谈中，双方讨论了一系列广泛的双边议程问题，包括考虑到当前全球市场的挑战，拓展能源、交通和物流领域合作的前景。"
最后，姜泓锡向哈萨克斯坦总统转交了李在明总统的访问邀请，包括参加计划于9月举行的首届'韩国-中亚'峰会。
卡西姆-若马尔特·托卡耶夫接受了韩国领导人的邀请，并表示相信即将举行的高层会谈将有助于大力推动两国合作的活跃化，并加强'中亚-韩国'框架内的协作。
08.04.2026, 08:53 1136
哈萨克斯坦欢迎中东达成停火协议 - 总统
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哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫对在巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫和巴基斯坦武装部队总司令阿西姆·穆尼尔元帅的斡旋下，中东达成全面停火和休战协议表示欢迎。这是总统新闻秘书阿伊别克·斯马迪亚罗夫宣布的。
消息称："该协议的达成得益于美国总统唐纳德·特朗普、伊朗最高领导层以及所有卷入军事冲突国家的善意和智慧。"
国家元首表示，希望为发展世界贸易和促进所有国家经济繁荣而达成的休战协议具有长期性质。
07.04.2026, 17:50 12276
在中国投资者的支持下在阿拉木图将成立矿业领域科研机构
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据阿拉木图市政府消息，在"阿拉木图-上海"商业论坛框架内，推介了北京复兴宜华科技有限公司的投资项目，该项目计划在矿业领域建立一所科研机构。
该研究所计划从事矿物原料成分分析、选矿试验设计以及冶金工艺研发等工作。
据投资者代表、北京复兴宜华公司副总裁介绍，哈萨克斯坦在矿业领域拥有巨大潜力，但在多个方向上仍缺乏科技专业力量。他强调："哈萨克斯坦是一个矿业大国。在选矿试验、冶金工艺研发以及矿物原料成分分析等方面存在一定的不足。我们看到了这一市场的潜力。"
阿拉木图举办了旨在推动两市之间经贸与投资合作的"阿拉木图-上海"商业论坛。该论坛汇聚了政府机构、商界及专家界的代表，共同讨论合作项目及新的合作方向。
中国上海建工集团正在扩大其在阿拉木图基础设施和城市项目中的参与。该公司副总裁薛永生在"阿拉木图-上海"商业论坛上表示，公司计划实施新的项目，包括展览中心项目和综合交通规划项目。这些项目旨在发展城市基础设施、升级交通系统，并打造新的旅游和商业增长点。
薛永生还指出，公司依托从设计到运营的全周期能力，打算进一步扩大在该地区的业务。他补充道："我们愿与阿拉木图的合作伙伴共同实施务实项目，为城市的可持续发展做出贡献。"
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