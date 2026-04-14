哈萨克斯坦对每个投资项目实行检察伴随

Фото: gov.kz

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据该机构新闻处报道，在哈萨克斯坦总检察长别雷克·阿瑟洛夫的主持下，阿斯塔纳举行了首届投资保护论坛。





哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯克利亚尔、议会下院议员、"阿塔梅肯"国家企业家商会、外国投资者理事会成员、欧盟驻哈萨克斯坦大使、大型本国和外国企业以及包括联合国、欧安组织、欧亚开发银行在内的国际组织代表参加了论坛工作。





总检察院通报称："在论坛开幕时，总检察长指出，投资者应感受到切实的保护，并对法律环境的透明度和稳定性充满信心。我们的工作基于合法性、可预测性和国家机构责任的原则，换句话说，基于'法律与秩序'意识形态的原则。任何非法干预投资者活动的企图都将动用检察机关的全部手段予以制止。"





总检察院称，根据国家元首令，总检察长被授予投资监察员的权力。投资者权利保护委员会成为其工作机构，而在地方，这一职能由各州检察官履行。这确保了复杂案件的快速解决和高水平的投资者制度性保护。





论坛的一个特点是投资者权利保护委员会主席介绍了投资支持领域的新工具，这些工具已获得总统支持并将以立法形式确立。例如，授予检察官发布强制性指令的权利。





该机构称："为投资项目指派专职检察官及其自年初以来的主动工作，使得能够保护约600名投资者的权利，委员会的投资组合新增了1000个项目，总金额达12万亿坚戈。目前，超过2800个总价值96万亿坚戈的投资项目处于检察伴随之下。"





为有效制止违法行为，扩大了检察审查范围。现在，国家机构和准国有部门对投资者采取的任何限制措施、检查和诉讼，未经检察官同意均不得进行。总检察院指出，该机制已阻止了超过1000项不合理的决定，包括450次非法检查、500项行政处罚程序和200多项限制措施。





此外，总检察院通报称，将成立一个审前争议解决委员会，该委员会将成为解决投资者与国家机构之间争议的有效平台。