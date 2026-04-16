外交部：哈萨克斯坦加强投资合作与国际联系

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，阿斯塔纳举办了投资保护论坛，埃里温举行了哈亚领事问题磋商。





投资保护论坛"聚焦于投资者权益保护、完善投资项目法律支持以及改善投资环境。





外交部副部长阿利别克·库安特罗夫表示，自独立以来，哈萨克斯坦已吸引超过4800亿美元的直接投资进入其经济。2025年，外国直接投资流入额达205亿美元，增长14.4%。他指出，主要增长动力是制造业和金融业，这表明经济正从原料型模式向更加多元化的模式转变。





另据悉，通过有针对性的投资者工作，成功吸引了投资额超过25亿美元的大型国际公司。去年，在境外与外国公司举行了约1200次会议，并组织了约200次其代表访哈。为解决投资者的迫切问题，与总检察院和地方执行机构联合设立了专门的工作组机制。





同一天，哈萨克斯坦共和国外交部与亚美尼亚共和国外交部代表在埃里温举行了例行领事磋商。哈方代表团由外交部领事司司长阿扎马特·奥别科夫率领，亚美尼亚方由领事司司长阿尔图尔·彼得罗相率领。





双方讨论了关于2024年4月签署的公民出行和居留程序协议以及移民领域合作的执行问题。会议结束后，签署了磋商议定书，巩固了达成的共识并确定了未来的合作方向。





在哈波政府间经济合作委员会会议框架内，哈萨克斯坦外交部举行了有两国120多家公司代表参加的哈萨克斯坦-波兰商业论坛，讨论了在物流、运输、能源和农工综合体领域发展贸易、经济和投资合作的问题。据悉，哈萨克斯坦与波兰之间的贸易额已超过12亿美元，约有150家波兰资本公司在哈运营。论坛期间还举行了小组会议、推介会和B2B会议。





阿斯塔纳航空公司在上海举行了阿拉木图至上海直飞航线的开通仪式，据称这将加强哈萨克斯坦与中国之间的贸易、经济和人道主义合作。来自外交使团、市政府和公司的代表出席了仪式，强调了该航线对发展双边关系和哈萨克斯坦交通便利性的战略意义。





哈萨克斯坦驻日本大使埃尔兰·鲍达尔别克-科扎塔耶夫会见了日本经济安全大臣小野田纪美。双方讨论了发展扩大的战略伙伴关系，特别关注关键矿产、能源、IT、人工智能和太空领域的合作，以及跨里海国际运输路线的发展。日方称哈萨克斯坦为可靠的合作伙伴，并表示有兴趣深化合作。





哈萨克斯坦驻芬兰大使阿扎马特·阿布德拉伊莫夫与芬兰司法部代表尼克拉斯·维尔赫尔姆松讨论了关于哈萨克斯坦共和国新宪法草案的公投结果以及正在进行的政治改革，包括权力重新分配和议会制的发展。双方还审议了两国在选举技术领域交流经验和加强相关机构间合作的前景。





哈萨克斯坦驻俄罗斯大使道伦·阿巴耶夫访问了莫尔多瓦共和国，并与该地区行政长官阿尔乔姆·兹杜诺夫讨论了发展贸易和经济合作的问题。哈萨克斯坦仍然是莫尔多瓦的主要贸易伙伴：2025年贸易额达1.49亿美元，增长了13%，其中哈萨克斯坦占该地区出口的42%。





访问期间，还开设了哈萨克斯坦驻萨兰斯克名誉领事馆，并任命企业家安德烈·罗加乔夫为负责人。双方强调了在工业、农工综合体和无线电电子领域合作的前景，以及发展文化和人道主义联系，包括哈萨克斯坦电影日和摄影展。





哈萨克斯坦外交部副部长阿利别克·巴卡耶夫出席了在首尔举行的"中亚-韩国共和国"论坛高级官员首次会议，讨论了即将举行的峰会的筹备工作和区域合作的发展。





访问期间，还会见了韩国共和国外交部、贸易部和交通部的领导，双方确认了加强贸易和投资联系、发展运输物流和推进Alatau City项目的意愿。此外，还与韩国商界代表就扩大经济合作进行了单独谈判。