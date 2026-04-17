托卡耶夫：乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦可靠的战略伙伴

Фото: Akorda

Рассказать друзьям

据阿克奥尔达消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫在与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫进行非正式会晤时强调，对哈国而言，乌兹别克斯坦是可靠的战略伙伴。





国家元首表示："鉴于当前不稳定的地缘政治局势，此次访问具有特殊意义。对哈萨克斯坦来说，乌兹别克斯坦是可靠的战略伙伴。访问期间，我们将就最紧迫的问题交换意见，讨论双边关系议程。我们两国之间没有任何矛盾或分歧。已签署的协议和共识正在得到一贯落实。哈萨克斯坦政府明确理解无条件履行共同义务的必要性。相关工作正在我的控制下进行。"





总统指出，拥有超过2500年历史的神圣布哈拉是世界历史文化遗产不可分割的一部分。





国家元首还强调，历史上形成的紧密联系是哈乌两国真正战略伙伴关系和同盟关系的坚实基础。





总统表示："作为最亲密的盟友，哈萨克斯坦全力支持在您的英明领导下正在进行的全面政治和经济改革。得益于您审慎的战略方针，人民福祉不断提高，大型基础设施和社会项目得以实施，并获得了主要金融机构的高度评价和评级，国家的国际声望也在加强。我相信，您以国家利益优先为基础的连贯政策，将促进乌兹别克斯坦以及整个地区的进一步可持续发展。"





卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫感谢乌兹别克斯坦领导人对哈萨克斯坦通过新宪法的祝贺。他表示，沙夫卡特·米尔济约耶夫是第一位就这一历史性事件向哈萨克斯坦表示祝贺的外国领导人。国家元首支持乌兹别克斯坦总统提出的"清洁空气"倡议，指出其对哈萨克斯坦大城市也具有现实意义。





沙夫卡特·米尔济约耶夫则表示，在布哈拉的会晤对于扩大两国之间的多方面联系具有重要意义。





乌兹别克斯坦总统说："您的访问再次鲜明地证明了两国人民之间永恒的友谊、密切的兄弟情谊、战略伙伴关系和同盟关系正在不断巩固。我相信，我们今天坦诚而真挚的会晤将有助于为互利合作注入新的内涵，取得具体的实际成果，并进一步扩大区域合作。"





他表示，作为最亲密的邻国和盟友，乌兹别克斯坦人民始终真诚地为卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫为建设公正哈萨克斯坦所进行的有效改革感到高兴。





会晤期间，双方确认了深化经济伙伴关系的战略方针。达成协议，加强两国政府的协作，以实现贸易和生产的具体指标。强调了对商界提供系统性支持并激励其商业活动的重要性。





两国元首详细讨论了在稀土金属开采和加工、过境运输、水资源能源领域以及IT行业的合作问题。特别关注了加强文化和人文联系以及发展旅游业。





会谈结束后，两国总统商定通过两国政府关于进一步发展贸易和经济合作的路线图。





此外，在布哈拉的非正式会晤期间，沙夫卡特·米尔济约耶夫向卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫移交了一系列档案材料。特别是，向哈方提供了在乌兹别克斯坦发现的、与突厥斯坦的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓和拉比娅·苏丹·别吉姆陵墓相关的1920-1950年代珍贵文件、图纸和照片材料的副本。





阿克奥尔达指出："这些材料，其中许多至今尚未被引入科学流通，具有巨大的文化和历史价值。"





作为访问乌兹别克斯坦的一部分，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫和沙夫卡特·米尔济约耶夫还参观了巴哈乌丁·纳克什班迪纪念建筑群。两国元首参观了由经学院、两座清真寺和宣礼塔组成的纪念建筑群。在总统们的见证下，诵读了《古兰经》经文，并为两个兄弟民族的和平与繁荣祈祷。随后，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫和沙夫卡特·米尔济约耶夫共同参观了在布哈拉举行的全国人工智能黑客马拉松。





除此之外，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫和沙夫卡特·米尔济约耶夫还了解了MERGANTEKS棉纺织集群的活动，该集群是一个从原料加工到成品纺织产品生产的垂直整合的全周期生产企业。