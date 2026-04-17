13.04.2026, 17:37 2176
托卡耶夫任命哈萨克斯坦驻韩国新大使
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据阿克奥尔达消息，哈萨克斯坦总统任命阿塞特·伊塞纳利·热尼苏雷为哈萨克斯坦共和国驻大韩民国特命全权大使。
此外，哈萨克斯坦驻泰王国特命全权大使、哈萨克斯坦共和国常驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会代表马尔古兰·拜穆罕被任命为哈萨克斯坦共和国驻缅甸联邦共和国特命全权大使（兼职）。
同时，根据国家元首令，努尔加雷·阿雷斯坦诺夫被免去其哈萨克斯坦共和国驻大韩民国特命全权大使职务。
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15.04.2026, 20:07 416
超过210亿美元投资和5400家公司：阿斯塔纳国际金融中心向总统汇报
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据阿克奥尔达新闻局报道，国家元首接见了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）负责人雷纳特·别克图罗夫。向总统汇报了AIFC在2025年和2026年第一季度的主要工作成果以及中心的进一步发展计划。
据别克图罗夫称，截至目前，通过该中心平台在其整个运营期间吸引的投资额已达到215亿美元（其中自2025年初以来为72亿美元）。AIFC管理的资产总额为54亿美元。
在整个中心运营期间，AIFC参与者以税收形式向国家预算缴纳了2843亿坚戈（截至2026年1月1日）。其中1359亿坚戈是在2025年缴纳的。税收增长的主要因素是参与者数量的增加及其活动的活跃。在2025年和今年第一季度，新注册了1800多家公司。中心参与者总数已超过5400家。
会议向卡西姆-若马尔特·托卡耶夫报告了AIFC机构的工作成果。自成立以来，通过AIX交易所吸引的债务和股权资本已达到124亿美元。2023-2025年的总交易额达到40亿美元。
自2025年初以来，AIFC法院和国际仲裁中心已执行了1600多起案件，审理的案件总数超过4900件。
国家元首获悉了航空金融中心的启动，该中心旨在发展航空金融生态系统，包括飞机融资和租赁，以及行业专业知识的发展。AIFC还启动了一个专门平台，为早期地质勘探项目吸引投资。一个支持该地区创意产业的专业生态系统正在发展：风险投资基金和工作室以及众筹平台的开放。
会议结束后，托卡耶夫就AIFC的进一步发展提出了一系列任务。他特别强调了加强该中心国际存在、完善其监管环境、为国家资本流入创造最有利条件，以及推广AIFC经验以促进哈萨克斯坦整体金融市场发展的必要性。
15.04.2026, 18:05 491
哈萨克斯坦计划增加对土耳其的小麦、扁豆、饲料和油料作物出口
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哈萨克斯坦政府新闻处报道，哈萨克斯坦共和国总理奥尔扎斯·别克捷诺夫与对哈进行工作访问的土耳其共和国副总统杰夫代特·耶尔马兹举行了双边会谈和哈土政府间经贸合作委员会第14次会议。在小范围会谈中，双方就当前经贸合作水平交换了意见，并讨论了为进一歩增加贸易额而挖掘双边合作潜力的措施。
奥尔扎斯·别克捷诺夫在会谈中强调："土耳其是哈萨克斯坦五大主要贸易伙伴之一。去年两国贸易额增长了9%。其中，哈萨克斯坦商品出口增长了超过17.7%，达到39亿美元。哈萨克斯坦政府有兴趣共同努力，实现贸易结构多元化，转向高附加值产品。"
据政府数据，去年农工综合体的贸易额增长了超过25%，达到3.6亿美元。哈萨克斯坦和土耳其的授权机构和企业之间建立了农业技术和保险领域的经验交流。会议参与者指出，通过扩大出口品种和启动新的高附加值产品联合生产来实现贸易结构多元化具有现实意义。为了进一步增加哈萨克斯坦小麦、扁豆、饲料和油料作物的出口，双方指出了在兽医和植物检疫领域开展合作的必要性。
另据报道，去年约有3.9亿美元的土耳其投资被引入经济，过去20年总额超过60亿美元。目前，在建筑、轻工业、冶金、农工综合体深加工、交通物流、药品生产、电子设备等领域，已有98个投资总额达40亿美元的项目启动。另有50个价值39亿美元的项目正在实施阶段。
2025年，哈萨克斯坦与土耳其之间的铁路货运量达到640万吨，比2024年增长35%。跨里海国际运输线路的运输量超过400万吨。共同的优先事项是发展中段走廊，并在基础设施现代化、消除瓶颈、扩大港口和码头能力、引入数字化解决方案和协调关税政策方面开展合作。已采取的措施使该线路7年内的货运量增长了5倍，运输时间缩短至13天。
会议结束后，双方签署了哈土政府间经贸合作委员会第14次会议议定书。
15.04.2026, 16:03 521
托卡耶夫：哈萨克斯坦与土耳其之间没有任何分歧
Фото: Akorda
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据阿克奥尔达新闻局报道，哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫在会见土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹时强调，哈萨克斯坦与土耳其之间没有任何分歧。
我们兄弟般的国家由相互信任和尊重的纽带联系在一起。建交近35年来，我们的合作稳步发展，并提升到了全新的水平。哈萨克斯坦与土耳其之间没有任何矛盾和分歧。5月14日，雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统将对我国进行国事访问。在访问框架内，我们将举行战略合作理事会例行会议，并签署一系列新协议，"总统强调。
国家元首表示相信，今天在哈萨克斯坦总理和土耳其副总统共同主持下在阿斯塔纳举行的政府间委员会会议的结果，将有助于进一步加强多方面战略伙伴关系。
杰夫代特·耶尔马兹则对热情接待表示感谢，并向卡西姆-若马尔特·托卡耶夫转达了土耳其领导人的热烈祝愿。据他介绍，土耳其领导人高度重视其对哈萨克斯坦即将进行的访问以及参加在突厥斯坦举行的突厥国家组织非正式峰会。
土耳其副总统说："基于您和我们总统达成的协议，我与总理奥尔扎斯·别克捷诺夫刚刚举行了政府间经贸合作委员会第14次会议。根据会议结果，我们签署了联合行动计划，其中包括在各个领域实施具体措施。该文件将成为未来时期我们经贸关系的路线图。"
会议还讨论了两国扩大经贸和文化人文关系的前景。特别指出了在加工业、基础设施、能源、物流、农工综合体、教育和旅游领域实施联合项目的可能性。
双方还就当前国际议程交换了意见，包括中东局势。
此外，卡西姆-若马尔特·托卡耶夫高度评价了土耳其在确保地区稳定方面的作用，并确认将参加即将举行的安塔利亚外交论坛。
15.04.2026, 15:01 546
欧亚经济论坛将在阿斯塔纳举行
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论坛新闻处报道，欧亚经济论坛将于5月28日在阿斯塔纳举行，讨论欧亚交通发展及其数字化问题。
特别是在阿斯塔纳第五届欧亚经济论坛平台上，将举行两场专题会议，讨论交通领域一体化发展问题。
此外，在欧亚经济委员会能源和基础设施部长阿尔兹别克·科若舍夫出席的"交通与物流领域的数字化解决方案"会议框架内，将讨论以下议题：
- 数字化转型和无纸化技术发展；
- 智能交通系统；
- 人工智能在交通和物流领域的当前应用案例；
- 无人驾驶运输：现状与前景；
- 交通运输领域引入人工智能的技术挑战；
- 实现欧亚经济联盟无缝运输的现代文件流转；
- 人工智能应用的法律监管；
- 人工智能解决方案的基础设施；
- 欧亚经济联盟中的人工智能：国家特点与一体化的实施方面；
- 交通系统的数字孪生：如何在欧亚范围内实现协同效应；
- 行业领先发展需要哪些数字化解决方案。
新闻处补充说："在专题讨论会上，欧亚经济联盟成员国政府机构、国际组织和发展机构的负责人将讨论上述问题，包括实施电子文件流转、无人驾驶运输、人工智能以及其他有前景的数字化解决方案的经验。"
15.04.2026, 13:57 576
KT调查：80%的受访者认为开发科克贾伊劳将对生态系统造成不可逆转的后果
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据本社记者报道，绝大多数受访者认为，开发科克贾伊劳 tract 将对生态系统造成不可逆转的后果。
哈萨克斯坦今日通讯社网站进行了一项调查。受访者被要求回答："阿拉木图附近的科克贾伊劳 tract 计划建造一个大型滑雪胜地，但专家表示存在城市化风险，并呼吁考虑替代区域。您是否支持建设这一项目？"
80%的调查参与者回答："不支持，这可能会对生态系统造成不可逆转的后果"，10%选择回答："支持，这将创造旅游流量和新的基础设施"，另有10%选择："无所谓"。
回顾：早在2011年，阿拉木图前市长艾哈迈特让·叶西莫夫在政府关于阿拉木图发展问题的会议上表示，计划开发"科克-贾伊劳"滑雪胜地。据他介绍，编制可行性研究（包括项目概念）的总资金需求约为30亿坚戈。
2013年，据悉阿拉木图市政府将就造价约31.45亿坚戈的"科克贾伊劳"度假村设计文件开发进行招标。
当时注意到，该项目是在公众抗议下进行的。专家、环保人士、运动员和阿拉木图其他居民表示，在科克贾伊劳高原建设滑雪胜地将损害野生动物，可能导致城市缺水，并且不会带来声称的经济效益（吸引本地和外国游客、创造新就业岗位）。为了保护科克贾伊劳，公众代表向奥胡斯委员会提出了申诉。
2019年4月8日，在公众委员会会议上，阿拉木图前市长包尔詹·拜别克以"更仔细地研究建设问题"为由，提议将"科克-贾伊劳"度假村项目推迟3-5年。但活动人士认为，这一推迟并不能解决如此重要的问题。
前文化和体育部长阿克托特·拉伊姆库洛娃在脸书上评论了在阿拉木图附近建设"科克-贾伊劳"滑雪胜地的问题。
部长提醒说，今年4月，根据哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫的指示，度假村的建设已被推迟。"正如国家元首当时强调的，这个重要问题不应操之过急，应研究专家评估以及市民的意见。你们记得，当时阿拉木图市长包尔詹·拜别克根据卡西姆-若马尔特·托卡耶夫的建议，提出了完善并推迟'科克-贾伊劳'度假村建设项目的必要性，"她写道。
2023年，阿拉木图的社会活动人士反对将伊犁-阿拉套国家公园的土地划拨给市政府用于开发。
活动人士担心，哈萨克斯坦议会于2023年5月通过的对《特别自然保护区法》的修正案允许降低特别保护土地的管辖级别，这将使国家公园土地有可能转为地区级公园，而地区级公园由地方当局管辖。
保护科克贾伊劳"倡议小组成员阿扎尔·詹多索娃补充说，在她看来，对阿拉木图国家公园区域进行重新分类只有一个目的--促进大型开发项目的实施。
阿拉木图市政府生态与环境管理局在评论这一情况时表示，今年已拨款2.03亿坚戈用于伊犁-阿拉套国家公园的发展和维护。其中近1.75亿坚戈用于支付公园员工工资，其余资金用于发展。
15.04.2026, 12:55 596
哈萨克斯坦的中国游客数量增长了39%
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前往哈萨克斯坦的外国游客数量已连续数年增长。根据哈萨克斯坦旅游和体育部的初步数据，去年有1570万外国游客到访该国，比2023年的总数增长了近71%。这一类别不包括因工作或长期居住目的前来哈萨克斯坦的人士。
在到访哈萨克斯坦的游客数量方面，俄罗斯仍保持领先地位。2025年，来自这个邻国的游客达42.98万人次，比前一年增长7.2%。对哈萨克斯坦入境游发展而言，中国位居第二重要位置，到访游客为24.17万人次，同比大幅增长38.9%。而在2024年，增长率更高，达到了66.2%。这种急剧增长是哈中两国为期两年的旅游吸引力提升计划的累积效应。回顾：2024年被宣布为中国的哈萨克斯坦年，而2025年则是致力于在中国提升哈萨克斯坦知名度的年份。
印度连续多年位居第三。签证制度的简化和直航航线的发展促进了两国间旅游潜力的开发。去年，从印度来哈游客超过13.1万人次，比2024年增长3.9%。
其他国民对哈萨克斯坦兴趣显著增长的国家还包括法国，其游客数量增长了22.1%。来自乌兹别克斯坦的游客增长了14.4%，来自德国的增长了14%。来自美国（减少10.4%）、英国（减少4.1%）和乌克兰（减少1.9%）的游客流量则有所下降。因此，2025年外国游客总数增长的同时，这一"市场"也出现了多元化：在传统旅游客源国（俄罗斯和中国）之外，欧洲和南亚国家公民对哈萨克斯坦的兴趣也在增加。
据分析师称，2025年只有9.1%的非居民游客入住酒店，其余人则住在亲友家或私下租房。总体而言，去年有超过140万外国游客入住了哈萨克斯坦的宾馆、酒店和青年旅舍。其中约一半（67.36万人）表示其旅行目的是商务，但这并不排除他们的游客身份。另有75.35万人是出于个人目的前来。
在哈萨克斯坦住宿设施接待的外国游客中，近一半（48.1%）选择入住无星级普通酒店。2025年此类游客达68.7万人，比前一年增加13%。这表明外国游客对经济型住宿的需求。其他住宿类型（青年旅舍、公寓、民宿）的入境游客数量也显著增长，增幅达40.2%。
每四名入住住宿设施的外国游客中就有一人选择五星级酒店。去年，有34.88万外国游客入住豪华酒店，但该类别全年增幅最小，仅为0.7%。与此同时，入住四星级酒店的非居民游客数量增长了17.2%，达到23.67万人。这可能表明游客在保持合理住宿成本的同时，对服务水平的要求有所提高。三星级酒店的增幅较小，为2.9%。总体住宿结构反映了游客在追求舒适与希望节省开支之间的平衡。
略超过一半的外国游客抵达哈萨克斯坦后会前往某个度假区，并入住该地区的宾馆和酒店。去年，哈萨克斯坦度假区住宿设施接待的外国游客数量达到84.55万人，比2024年增长11.1%。其主要原因是阿拉木图山地集群的全球知名度和日益增长的吸引力。2025年，有76.43万外国游客到访该地区，比前一年增长10.1%。
其他度假区的非居民游客数量也有所增长，但没有一个能与阿拉木图山地集群相媲美。休钦斯克-博罗沃耶度假区的外国游客比2024年增加了27.7%。突厥斯坦旅游区的外国游客数量增长了2.2倍，阿尔泰度假区增长了2.9倍，萨利亚加什度假区增长了8.8倍。
14.04.2026, 21:52 616
哈萨克斯坦外交部：外交、经济和文化领域会议成果
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据哈萨克斯坦共和国外交部报道，哈萨克斯坦外交官在境外举行了一系列会晤并参加了重要活动。
交通与物流：哈萨克斯坦 - 拉脱维亚
哈萨克斯坦驻拉脱维亚大使达吾仁·卡里波夫会见了拉脱维亚交通部长阿蒂斯·什温卡。双方讨论了扩大过境路线、基础设施现代化和货物周转数字化等问题。特别关注通过拉脱维亚港口的运输以及通过铁路将哈萨克斯坦货物加速运往欧盟。哈拉商业委员会联合主席罗曼·阿别诺夫和里纳尔兹·普利亚维涅克斯提出了加强合作的具体措施。
亚信会议与埃及：安全与多边合作
亚信会议秘书长海拉特·萨雷拜在哈萨克斯坦大使馆的支持下访问了开罗。他会见了阿拉伯国家联盟秘书长艾哈迈德·阿布·盖特、埃及外交部副部长阿姆鲁·谢尔比尼、前部长穆罕默德·奥拉比以及开罗和平建设中心主任赛义夫·坎迪尔。讨论了在巴库峰会前将亚信会议转变为正式组织、埃及在连接非洲方面的作用、西亚安全问题以及青年结构的合作。4月9日，萨雷拜还参加了在开罗大学举行的外交官阿斯卡爾·穆西诺夫所著《国际关系体系中的近东和中东》一书阿拉伯语译本的发布会。
文化外交：伊斯坦布尔和开罗
在哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领事馆的倡议下，伊斯坦布尔肯特大学举办了来自土耳其五个城市的哈萨克斯坦学生参加的制作包尔沙克的烹饪比赛。该活动旨在推广哈萨克文化和加强与土耳其的友谊。
创新：哈萨克斯坦初创企业在维也纳获奖
在维也纳能源与气候论坛上，17岁的达娜·卡德尔别科娃的HydroTech Atm初创项目成为了全球清洁技术创新计划竞赛的获奖者。该项目是利用纳米材料从大气中获取饮用水的自主装置，正在哈萨克斯坦进行试点。达娜还作为演讲者参加了绿色转型全体会议。哈萨克斯坦成为该计划在中亚的第一个国家。
商业发展：土耳其与哈萨克斯坦
在哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领事馆举行了与在土耳其从事生产、贸易、旅游、教育和物流领域的哈萨克斯坦商界代表的会议。特别关注扩大投资合作、增加哈萨克斯坦产品在土耳其市场的份额、推动非原材料出口以及加强双边商业联系等问题。
哈加商业对话
哈萨克斯坦外交部副部长阿利别克·库安特罗夫对多伦多进行了工作访问。他会见了安大略省经济发展、就业创造和贸易部长维克多·费德利。双方注意到双边互动的积极态势。库安特罗夫还会见了一系列加拿大公司。
科威特新任驻哈大使递交国书副本
哈萨克斯坦外交部副部长阿利别克·巴卡耶夫会见了科威特新任驻哈萨克斯坦大使阿迪勒·艾哈迈德·苏莱曼·古奈曼。双方讨论了加强政治对话、巩固经贸和投资伙伴关系以及扩大农业和数字化领域合作的问题。
哈萨克斯坦文化在布鲁塞尔备受关注
哈萨克斯坦驻比利时大使馆在布鲁塞尔举办了一场大型文化活动，吸引了500多位宾客。
哈萨克斯坦音乐家在阿姆斯特丹举办音乐会
在阿姆斯特丹著名的音乐厅之一--皇家音乐厅，以加齐扎·朱巴诺娃命名的哈萨克弦乐四重奏乐团与杰出钢琴家柳德米拉·柏林斯卡娅共同举办了一场音乐会。
14.04.2026, 16:50 641
哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的贸易额达到12亿美元
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据阿克奥尔达新闻局报道，2025年哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的贸易额增长了30%，达到12亿美元。
哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫在会见白俄罗斯外交部长马克西姆·雷任科夫时，对哈白战略伙伴关系的高水平发展动态表示满意。
我认为，今天完全有理由对双方互动，首先是经济领域的积极态势表示满意。借此机会，我想向白俄罗斯国家元首亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科转达问候和最良好的祝愿。五月份我们将举行欧亚经济委员会最高理事会会议。我认为，除了多边议程外，我们一定会讨论与两国关系发展相关的其他问题，"国家元首说道。
卡西姆-若马尔特·托卡耶夫还强调，有必要继续保持积极、信任的对话，并协调落实最高层达成的协议的实际执行。
白俄罗斯外交部长则感谢我国国家元首的热情接待，并转达了亚历山大·卢卡申科的亲切问候。
双方强调进一步深化工业合作、交通、农业、旅游等各领域合作的重要性。特别关注扩大哈萨克斯坦产品的出口。哈萨克斯坦总统对即将在阿拉木图开设白俄罗斯共和国总领事馆表示欢迎，该领事馆旨在扩大两国地区间的联系。
双方还就区域和国际议程的热点问题交换了意见。
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