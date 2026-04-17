托卡耶夫就集体安全条约组织发展提出一系列建议
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超过210亿美元投资和5400家公司：阿斯塔纳国际金融中心向总统汇报
据阿克奥尔达新闻局报道，国家元首接见了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）负责人雷纳特·别克图罗夫。向总统汇报了AIFC在2025年和2026年第一季度的主要工作成果以及中心的进一步发展计划。
据别克图罗夫称，截至目前，通过该中心平台在其整个运营期间吸引的投资额已达到215亿美元（其中自2025年初以来为72亿美元）。AIFC管理的资产总额为54亿美元。
在整个中心运营期间，AIFC参与者以税收形式向国家预算缴纳了2843亿坚戈（截至2026年1月1日）。其中1359亿坚戈是在2025年缴纳的。税收增长的主要因素是参与者数量的增加及其活动的活跃。在2025年和今年第一季度，新注册了1800多家公司。中心参与者总数已超过5400家。
会议向卡西姆-若马尔特·托卡耶夫报告了AIFC机构的工作成果。自成立以来，通过AIX交易所吸引的债务和股权资本已达到124亿美元。2023-2025年的总交易额达到40亿美元。
自2025年初以来，AIFC法院和国际仲裁中心已执行了1600多起案件，审理的案件总数超过4900件。
国家元首获悉了航空金融中心的启动，该中心旨在发展航空金融生态系统，包括飞机融资和租赁，以及行业专业知识的发展。AIFC还启动了一个专门平台，为早期地质勘探项目吸引投资。一个支持该地区创意产业的专业生态系统正在发展：风险投资基金和工作室以及众筹平台的开放。
会议结束后，托卡耶夫就AIFC的进一步发展提出了一系列任务。他特别强调了加强该中心国际存在、完善其监管环境、为国家资本流入创造最有利条件，以及推广AIFC经验以促进哈萨克斯坦整体金融市场发展的必要性。
哈萨克斯坦计划增加对土耳其的小麦、扁豆、饲料和油料作物出口
托卡耶夫：哈萨克斯坦与土耳其之间没有任何分歧
我们兄弟般的国家由相互信任和尊重的纽带联系在一起。建交近35年来，我们的合作稳步发展，并提升到了全新的水平。哈萨克斯坦与土耳其之间没有任何矛盾和分歧。5月14日，雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统将对我国进行国事访问。在访问框架内，我们将举行战略合作理事会例行会议，并签署一系列新协议，"总统强调。
欧亚经济论坛将在阿斯塔纳举行
论坛新闻处报道，欧亚经济论坛将于5月28日在阿斯塔纳举行，讨论欧亚交通发展及其数字化问题。
特别是在阿斯塔纳第五届欧亚经济论坛平台上，将举行两场专题会议，讨论交通领域一体化发展问题。
此外，在欧亚经济委员会能源和基础设施部长阿尔兹别克·科若舍夫出席的"交通与物流领域的数字化解决方案"会议框架内，将讨论以下议题：
- 数字化转型和无纸化技术发展；
- 智能交通系统；
- 人工智能在交通和物流领域的当前应用案例；
- 无人驾驶运输：现状与前景；
- 交通运输领域引入人工智能的技术挑战；
- 实现欧亚经济联盟无缝运输的现代文件流转；
- 人工智能应用的法律监管；
- 人工智能解决方案的基础设施；
- 欧亚经济联盟中的人工智能：国家特点与一体化的实施方面；
- 交通系统的数字孪生：如何在欧亚范围内实现协同效应；
- 行业领先发展需要哪些数字化解决方案。
新闻处补充说："在专题讨论会上，欧亚经济联盟成员国政府机构、国际组织和发展机构的负责人将讨论上述问题，包括实施电子文件流转、无人驾驶运输、人工智能以及其他有前景的数字化解决方案的经验。"
KT调查：80%的受访者认为开发科克贾伊劳将对生态系统造成不可逆转的后果
保护科克贾伊劳"倡议小组成员阿扎尔·詹多索娃补充说，在她看来，对阿拉木图国家公园区域进行重新分类只有一个目的--促进大型开发项目的实施。
哈萨克斯坦的中国游客数量增长了39%
哈萨克斯坦外交部：外交、经济和文化领域会议成果
哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的贸易额达到12亿美元
我认为，今天完全有理由对双方互动，首先是经济领域的积极态势表示满意。借此机会，我想向白俄罗斯国家元首亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科转达问候和最良好的祝愿。五月份我们将举行欧亚经济委员会最高理事会会议。我认为，除了多边议程外，我们一定会讨论与两国关系发展相关的其他问题，"国家元首说道。
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В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?