托卡耶夫：哈萨克斯坦与土耳其之间没有任何分歧

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前往哈萨克斯坦的外国游客数量已连续数年增长。根据哈萨克斯坦旅游和体育部的初步数据，去年有1570万外国游客到访该国，比2023年的总数增长了近71%。这一类别不包括因工作或长期居住目的前来哈萨克斯坦的人士。





在到访哈萨克斯坦的游客数量方面，俄罗斯仍保持领先地位。2025年，来自这个邻国的游客达42.98万人次，比前一年增长7.2%。对哈萨克斯坦入境游发展而言，中国位居第二重要位置，到访游客为24.17万人次，同比大幅增长38.9%。而在2024年，增长率更高，达到了66.2%。这种急剧增长是哈中两国为期两年的旅游吸引力提升计划的累积效应。回顾：2024年被宣布为中国的哈萨克斯坦年，而2025年则是致力于在中国提升哈萨克斯坦知名度的年份。





印度连续多年位居第三。签证制度的简化和直航航线的发展促进了两国间旅游潜力的开发。去年，从印度来哈游客超过13.1万人次，比2024年增长3.9%。





其他国民对哈萨克斯坦兴趣显著增长的国家还包括法国，其游客数量增长了22.1%。来自乌兹别克斯坦的游客增长了14.4%，来自德国的增长了14%。来自美国（减少10.4%）、英国（减少4.1%）和乌克兰（减少1.9%）的游客流量则有所下降。因此，2025年外国游客总数增长的同时，这一"市场"也出现了多元化：在传统旅游客源国（俄罗斯和中国）之外，欧洲和南亚国家公民对哈萨克斯坦的兴趣也在增加。





据分析师称，2025年只有9.1%的非居民游客入住酒店，其余人则住在亲友家或私下租房。总体而言，去年有超过140万外国游客入住了哈萨克斯坦的宾馆、酒店和青年旅舍。其中约一半（67.36万人）表示其旅行目的是商务，但这并不排除他们的游客身份。另有75.35万人是出于个人目的前来。





在哈萨克斯坦住宿设施接待的外国游客中，近一半（48.1%）选择入住无星级普通酒店。2025年此类游客达68.7万人，比前一年增加13%。这表明外国游客对经济型住宿的需求。其他住宿类型（青年旅舍、公寓、民宿）的入境游客数量也显著增长，增幅达40.2%。





每四名入住住宿设施的外国游客中就有一人选择五星级酒店。去年，有34.88万外国游客入住豪华酒店，但该类别全年增幅最小，仅为0.7%。与此同时，入住四星级酒店的非居民游客数量增长了17.2%，达到23.67万人。这可能表明游客在保持合理住宿成本的同时，对服务水平的要求有所提高。三星级酒店的增幅较小，为2.9%。总体住宿结构反映了游客在追求舒适与希望节省开支之间的平衡。





略超过一半的外国游客抵达哈萨克斯坦后会前往某个度假区，并入住该地区的宾馆和酒店。去年，哈萨克斯坦度假区住宿设施接待的外国游客数量达到84.55万人，比2024年增长11.1%。其主要原因是阿拉木图山地集群的全球知名度和日益增长的吸引力。2025年，有76.43万外国游客到访该地区，比前一年增长10.1%。





其他度假区的非居民游客数量也有所增长，但没有一个能与阿拉木图山地集群相媲美。休钦斯克-博罗沃耶度假区的外国游客比2024年增加了27.7%。突厥斯坦旅游区的外国游客数量增长了2.2倍，阿尔泰度假区增长了2.9倍，萨利亚加什度假区增长了8.8倍。