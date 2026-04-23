哈萨克斯坦停业公司数量持续增长

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

哈萨克斯坦停止或暂停经营活动的公司数量正在增加。据inbusiness.kz网站援引国家统计局数据报道，这一趋势涉及多个经济领域，并伴随着个体工商户数量的减少。





根据官方数据，截至2026年4月1日，该国注册的法人实体共计550,751家。这是一支足以移山填海的庞大队伍，但前提是不去分析其内部结构。在这一总数中，已有184,906家公司暂停经营活动。另有4,103家公司正处于破产和清算阶段。报道指出："实际上，'已注册'实体中有很大一部分只是商业领域中的'统计幽灵'。"





因此，哈萨克斯坦目前仅剩203,233家"活跃"的法人实体。inbusiness.kz评论称，这不仅仅是统计数字，更是对营商环境的一种诊断：仅有三分之一的公司能够存活下来。





报道称，经营活跃度的下降具有"广泛性"，波及经济的所有领域。





重灾区"名单如下：





批发和零售贸易--45,682家法人实体暂停活动或彻底关闭。

建筑业--31,271家。

其他服务提供--20,075家。

专业、科学和技术活动--11,770家。

农业、林业和渔业--11,283家。

制造业--10,448家。

运输和仓储业--8,274家。

行政和辅助服务活动--8,127家。

房地产业务--7,556家。

教育--6,433家。

信息与通信--6,363家。

其他行业--各领域均不超过5,000家。





被视为经济气候最敏感晴雨表的小型企业领域，情况也不容乐观。





国家统计局通报称："与2026年2月相比，3月份注册的个体工商户数量减少了2.3%。与去年同期相比，数量下降了3.6%。同时，与上月相比，在营个体工商户数量减少了2.5%，与去年同期相比减少了2.6%。"





截至2026年4月1日，该国共注册个体工商户1,754,076户。其中64,335户已被认定为不再经营。此外，与2025年4月1日（当时在营个体户为1,819,033户）相比，可以明显看出，一年内市场上减少了64,957名经营者，这已很难用统计波动来解释。





报道指出，这一现象是在税收变革的背景下发生的。新税法实施后，大量自雇人士实际上被迫办理了个体工商户身份。数据显示，表面上经济基础在扩大，登记在册的人数在增多，但实际上活跃的生意却越来越少。





inbusiness.kz评论道："新注册的数量无法弥补那些曾认真尝试创业的人们的自然（或被迫）流失。"





统计数据显示，外国法人分支机构也在大规模缩减。品牌正在撤离：截至2026年4月1日，有865家外国分支机构暂停活动，另有76家处于清算阶段。





最终，哈萨克斯坦境内共有3,862家注册的外国法人分支机构，其中实际在营的仅剩2,134家。若综合统计具有外资参股的法人实体及分支机构，在全部65,952家注册机构中，目前处于活跃状态的仅有49,587家。