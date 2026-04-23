20.04.2026, 11:57 6396
哈萨克斯坦停业公司数量持续增长
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哈萨克斯坦停止或暂停经营活动的公司数量正在增加。据inbusiness.kz网站援引国家统计局数据报道，这一趋势涉及多个经济领域，并伴随着个体工商户数量的减少。
根据官方数据，截至2026年4月1日，该国注册的法人实体共计550,751家。这是一支足以移山填海的庞大队伍，但前提是不去分析其内部结构。在这一总数中，已有184,906家公司暂停经营活动。另有4,103家公司正处于破产和清算阶段。报道指出："实际上，'已注册'实体中有很大一部分只是商业领域中的'统计幽灵'。"
因此，哈萨克斯坦目前仅剩203,233家"活跃"的法人实体。inbusiness.kz评论称，这不仅仅是统计数字，更是对营商环境的一种诊断：仅有三分之一的公司能够存活下来。
报道称，经营活跃度的下降具有"广泛性"，波及经济的所有领域。
重灾区"名单如下：
- 批发和零售贸易--45,682家法人实体暂停活动或彻底关闭。
- 建筑业--31,271家。
- 其他服务提供--20,075家。
- 专业、科学和技术活动--11,770家。
- 农业、林业和渔业--11,283家。
- 制造业--10,448家。
- 运输和仓储业--8,274家。
- 行政和辅助服务活动--8,127家。
- 房地产业务--7,556家。
- 教育--6,433家。
- 信息与通信--6,363家。
- 其他行业--各领域均不超过5,000家。
被视为经济气候最敏感晴雨表的小型企业领域，情况也不容乐观。
国家统计局通报称："与2026年2月相比，3月份注册的个体工商户数量减少了2.3%。与去年同期相比，数量下降了3.6%。同时，与上月相比，在营个体工商户数量减少了2.5%，与去年同期相比减少了2.6%。"
截至2026年4月1日，该国共注册个体工商户1,754,076户。其中64,335户已被认定为不再经营。此外，与2025年4月1日（当时在营个体户为1,819,033户）相比，可以明显看出，一年内市场上减少了64,957名经营者，这已很难用统计波动来解释。
报道指出，这一现象是在税收变革的背景下发生的。新税法实施后，大量自雇人士实际上被迫办理了个体工商户身份。数据显示，表面上经济基础在扩大，登记在册的人数在增多，但实际上活跃的生意却越来越少。
inbusiness.kz评论道："新注册的数量无法弥补那些曾认真尝试创业的人们的自然（或被迫）流失。"
统计数据显示，外国法人分支机构也在大规模缩减。品牌正在撤离：截至2026年4月1日，有865家外国分支机构暂停活动，另有76家处于清算阶段。
最终，哈萨克斯坦境内共有3,862家注册的外国法人分支机构，其中实际在营的仅剩2,134家。若综合统计具有外资参股的法人实体及分支机构，在全部65,952家注册机构中，目前处于活跃状态的仅有49,587家。
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21.04.2026, 19:34 306
阿斯塔纳讨论了中亚水能综合体联合管理机制
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欧亚开发银行学院以"中亚水能综合体的可持续管理：联合行动机制"为主题的研讨会在阿斯塔纳举行。中亚各国水资源、能源、生态部委相关部门负责人以及国际组织和金融机构的代表出席了活动。
欧亚开发银行董事会副主席、首席经济学家叶夫根尼·维诺库罗夫在发言中指出："水资源利用和水资源的有效管理是该地区的关键挑战。如果能保持改革步伐并加强合作，水资源短缺问题可以通过技术、投资和联合行动得到解决。"
行业分析中心负责人、分析工作局主任阿尔曼·阿洪巴耶夫介绍了欧亚开发银行关于中亚水资源管理形势的研究结果。据阿尔曼介绍，欧亚开发银行的方法非常务实：提高中亚用水效率的主要储备在于系统内部。必须超前行动：减少损失，加快节水技术的引进，实现系统数字化，建立可持续融资并加强区域合作。正是这种措施组合能够将挑战转变为可控的发展任务。
国家间水资源协调委员会科学信息中心主任迪娜拉·齐甘希娜就支持联合决策的信息系统作了报告。迪娜拉·齐甘希娜指出："中亚正在形成多层次的决策支持架构：与国家信息系统并行发展的是区域数据库、分析工具和模型。未来的任务是逐步提高它们的兼容性、完整性以及在日益增加的不确定性条件下为做出协调一致和可持续决策的实际价值。"
研讨会期间，还举行了以流域层面协调机制为主题的小组讨论，来自国际拯救咸海基金、中亚国家间水资源协调委员会、乌兹别克斯坦水电股份公司等机构的代表参加了讨论。
与会者注意到地区政策的积极变化，并强调了进一步加强合作的重要性。该研讨会成为一个开放对话的平台，讨论了降低管理和投资风险的措施，以及发展国家间合作的方法。
会议总结指出，发展区域对话、水计量数据交换和基础设施现代化仍然是中亚各国可持续经济增长的关键条件。
21.04.2026, 18:32 336
哈萨克斯坦保持对矿床的控制：“陶肯-萨姆鲁克”公司澄清10亿美元钨矿交易的细节
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“陶肯-萨姆鲁克”国家矿业公司否认了关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的流传信息，声明这并非交易，而是为实施一个投资额超过10亿美元的大型工业项目吸引外国投资者。
公司新闻处解释称：“针对信息空间中出现关于北卡特帕尔项目交易的不准确解读和评论，‘陶肯-萨姆鲁克’国家矿业公司认为有必要做出澄清。关于出售北卡特帕尔和上凯拉克特矿床的信息与事实不符。根据哈萨克斯坦共和国宪法，地下资源属于国家人民，不能成为交易的对象。”
公司明确表示，与美国投资者签订的协议旨在为北卡特帕尔和上凯拉克特矿床开发项目吸引战略资本和高科技。根据协议，投资者承担项目超过10亿美元的融资，以及相关的技术和运营风险。
“陶肯-萨姆鲁克”公司强调：“根据该协议，Cove Capital获得合资企业法定资本的70%股份，但这与矿床的评估价值无关。这是实施资本密集型采矿项目的普遍国际惯例。同时，哈方保留对矿床和项目实施的战略控制权。”
该项目规定在哈萨克斯坦境内生产成品，从而确保在国内创造附加值、新增就业岗位和税收收入。
此外，国际合作伙伴的参与为钨产品提供了稳定的销售市场，而钨产品目前在哈萨克斯坦本国经济中并没有广泛需求。
新闻处总结道：“实际上，北卡特帕尔是最大的钨矿项目之一，此前在没有国际资本和技术参与的情况下难以实施。因此，这并非资产出售，而是旨在通过吸引投资和技术启动一个复杂且此前未实施的工业项目的合作伙伴关系。”
21.04.2026, 17:21 521
中国公司深圳能源环境有限公司计划在阿斯塔纳实施生活垃圾处理项目二期工程
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据哈萨克斯坦政府消息，哈萨克斯坦共和国总理奥尔扎斯·别克捷诺夫与中国深圳能源环境有限公司董事长王刚根据新宪法中关于环境保护的规定，讨论了生态领域的合作。
在阿斯塔纳，投资额为1.8亿美元的"阿斯塔纳能源生态园"生活垃圾处理与发电投资项目一期工程已启动建设。在第一阶段实施框架内，企业产能将达到每日处理不少于1500吨垃圾，并发电50兆瓦。在阿斯塔纳成立了合资企业East Hope有限责任合伙企业。计划于2029年6月将该设施投入运营。
深圳能源环境有限公司董事长王刚表示，公司有意实施该项目二期工程，这将确保未来完全处理垃圾填埋场积累的生活垃圾。该公司在中国拥有57个垃圾焚烧发电厂，总日处理能力为7.9万吨。深圳能源环境有限公司负责管理深圳市约90%的垃圾，该市人口约为2000万。
双方强调，"阿斯塔纳能源生态园"将成为两国投资与技术合作的又一个成功范例。
此外，双方还讨论了在燃煤热电厂和燃气电厂环保改造以及生产本地化领域的合作前景。
会议结束后，双方确认了在既定时间内实施项目并进一步发展在优先领域合作的意向。
21.04.2026, 15:19 761
哈萨克斯坦与蒙古国之间的贸易额超过1.3亿美元
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据阿克奥尔达总统府消息，2025年哈萨克斯坦与蒙古国之间的贸易额增长了7.7%，超过了1.3亿美元。
国家元首在与蒙古国领导人举行大范围会谈时表示：“我们的经贸合作正在显著加强。取得了一系列成就。贸易额逐年增长。我们计划在工业领域实施具体项目。今天，在首都正在举行哈蒙商业论坛，许多蒙古国公司参加了该论坛。我们完全支持这一倡议，并对贵方所提供的支持表示感谢。”
蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫则相信，他的访问将有助于加强两国人民之间的友好关系并发展多边合作。据他介绍，哈萨克斯坦是蒙古国在中亚地区第一个建立战略伙伴关系的国家。他表示：“进一步巩固友好关系，以及有效扩大经贸合作，是蒙古国外交政策的优先事项之一。我想指出，在过去两年中，我们共同落实了国家间关系中的许多重要任务，并将我们的互动提升到了一个新的水平。最高立法机构在加强两国互信方面发挥着特殊作用。我们的经济联系具有蓬勃发展的巨大潜力。在您2024年对蒙古国进行国事访问期间，通过了《蒙古国与哈萨克斯坦2025-2027年扩大经贸合作路线图》。提出了将贸易额提升至5亿美元的任务。”
此外，会议还讨论了在农业、轻工业、数字化、矿业、旅游、交通物流以及加强区域间联系等领域扩大互利合作的前景。
会谈结束后，两国官方代表团的成员交换了以下文件：
1. 哈萨克斯坦共和国外交部与蒙古国外交部关于进一步发展合作的备忘录；
2. 哈萨克斯坦共和国与蒙古国关于扩大经贸合作的谅解备忘录；
3. 哈萨克斯坦共和国原子能机构与蒙古国工业和矿产资源部关于和平利用原子能领域的谅解备忘录；
4. 哈萨克斯坦共和国财政部与蒙古国财政部关于相互理解与合作的备忘录；
5. 哈萨克斯坦共和国能源部与蒙古国工业和矿产资源部关于石油领域合作的备忘录；
6. 2026-2027年文化和人道主义合作领域活动计划；
7. 哈萨克斯坦共和国国家银行与蒙古银行关于合作的备忘录；
8. 萨姆鲁克-卡泽纳股份公司与Erdenes Mongol有限责任公司之间的谅解备忘录；
9. 阿斯塔纳市政府与哈拉和林市行政公署（“新哈拉和林”项目）之间的谅解备忘录；
10. 阿拉套市政府与哈拉和林市行政公署（“新哈拉和林”项目）之间的谅解备忘录；
11. 哈萨克斯坦共和国总统事务管理局总统电视广播综合体与蒙古国家公共广播电视公司之间的相互理解与合作备忘录；
12. 哈萨克斯坦共和国国家科学院与蒙古国科学院之间的相互理解与合作备忘录；
13. 乔坎·瓦利汉诺夫历史与民族学研究所与“成吉思汗”国家博物馆之间的合作备忘录。
21.04.2026, 14:16 761
萨特卡利耶夫称库斯塔奈为可能的核电站建设场址之一
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据本社记者报道，哈萨克斯坦共和国原子能机构主席阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫在阿克奥尔达总统府会议间隙表示，库斯塔奈是可能的核电站建设场址之一。
他表示："从长远来看，也许再过20-30年，库斯塔奈也可能成为哈萨克斯坦建设核电站有前景的地点。"
此外，据该机构负责人称，哈萨克斯坦还有几个独特的核能场址。阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫补充道："首先是巴尔喀什湖地区，该地区客观上可以容纳多达六个大型发电机组。还有库尔恰托夫--一个具有良好潜力的、用于发展中小型反应堆的场址。还有西哈萨克斯坦，那里已有运行动力装置的经验。"
除此之外，他还透露了在哈建设第二座核电站的细节。他表示，第二座核电站计划建在巴尔喀什湖畔。他补充说："目前正在研究三个有前景的场址(...)根据位置，第二座核电站已经有了一个工作名称--‘莫伊恩库姆’核电站。同时计划该电站将由两个功率各为1200兆瓦的机组组成。我们现在正在与我们的合作伙伴就确定潜在供应商进行谈判。此前我们已经说过，中国公司CNC被视为建设第二座核电站的优先合作伙伴。"
需要提醒的是，哈萨克斯坦首座核电站的建设工作已于2025年8月8日启动。俄罗斯国家原子能集团公司已成为负责建设哈萨克斯坦首座核电站的国际财团的领军者。
21.04.2026, 13:14 786
政府间联系与共同历史：哈萨克斯坦与蒙古国领导人谈了些什么
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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫与蒙古国领导人乌赫那·呼日勒苏赫举行了小范围会谈。
哈萨克斯坦总统表示："我们的兄弟民族有着共同的历史和共同的根源，我们都是游牧文明的后裔。哈萨克人和蒙古人几个世纪以来一直是近邻。我们两民族的生活方式与传统相似。今天，这些永恒的价值观正是我们友谊的基础。目前，两国合作正本着战略伙伴关系的精神发展。国家间、议会间和政府间的联系正在加强。尊敬的总统先生，得益于您的个人贡献，我们的关系正提升到新的水平。我对此高度评价。"
乌赫那·呼日勒苏赫则提到，托卡耶夫于2024年对蒙古国进行了国事访问。蒙古国领导人补充道："毫无疑问，这一事件将金光闪闪地载入我们双边合作的历史。尊敬的总统先生，在您高瞻远瞩、睿智且高度专业的领导下，哈萨克斯坦在经济和社会政治领域的发展取得了显著成就。蒙古人民密切关注着哈萨克斯坦的成就。在您2024年访问期间，我们签署了十多份文件。在本次国事访问期间，我们还将签署一系列重要文件。"
哈萨克斯坦与蒙古国总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫和乌赫那·呼日勒苏赫共同为媒体代表举行了联合简报会，通报了达成的协议。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示："我们同意进一步扩大在政治、经济、文化和人道主义等领域的合作。特别是，我们达成了在蒙古国巴彦乌列盖省开设哈萨克斯坦领事机构的协议。"
哈萨克斯坦总统指出，会谈的关键议题之一是扩大过境运输领域的合作。他强调："我们确认了对建立哈萨克斯坦与蒙古国之间直接交通的兴趣。我们就修建连接两国的公路的必要性达成了共识。我与蒙古国同事商定，在初步阶段成立一个联合政府间工作组。该工作组的职能将包括全面审议所有复杂问题、协调与邻国的谈判以及监督项目执行期限。显然，未来哈萨克斯坦-蒙古国公路的开通将为贸易关系注入强劲动力，其过境潜力也将为我们的邻国带来实实在在的利益。"
恢复两国间的航空交通仍然是一项优先任务。卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫通报："计划在不久的将来恢复阿斯塔纳与乌兰巴托之间的客运航班。与此同时，在会谈框架内，我们就组织乌斯季卡缅诺戈尔斯克-乌列盖航线的航空交通签署了协议。"
此外，农业综合体的现代化和畜牧业的支持是两国的重中之重。总统介绍说："今天，确保畜牧产品符合国际安全标准具有根本重要性。哈萨克斯坦已建立了生产高效疫苗来保护牲畜免受疾病侵害的能力。我们有兴趣向蒙古国供应国产疫苗，并正在考虑未来建立联合生产能力的可能性。"
哈萨克斯坦还准备支持蒙古国建立地球遥感系统的计划，"我们也可以为该行业培养合格的专业人才"。
国家元首指出，哈萨克斯坦每年向蒙古国公民提供教育奖学金。哈萨克斯坦总统补充道："此外，我们提议在乌兰巴托设立一所哈萨克斯坦重点大学的分校。除此之外，还就扩大友好城市协议框架内的合作达成了协议。"
简报会结束时，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫向乌赫那·呼日勒苏赫颁发了"金鹰"勋章。
20.04.2026, 21:12 4886
哈萨克斯坦外长会见以色列大使
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哈萨克斯坦共和国外交部新闻处通报称，外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫会见了以色列国驻哈大使约阿夫·比斯特里茨基。
通报内容显示："会谈期间，双方讨论了双边多领域合作的现状及发展前景，并确认了双方对进一步深化合作的共同意愿。"
双方还就区域和国际热点议题交换了意见。
叶尔梅克·科舍尔巴耶夫对中东地区局势的升级表示关切，并表示哈方愿意提供图尔克斯坦市作为举行和平谈判的平台。
20.04.2026, 20:10 5486
哈萨克斯坦考虑采用小型模块化反应堆建设核电站
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哈萨克斯坦共和国原子能署副署长阿谢特·马汉别托夫就国家核电站建设计划发表了评论。
回顾此前消息，哈萨克斯坦共和国总统于2026年4月15日签署第1233号总统令，批准了《至2050年原子能行业发展战略》。根据该战略规划，到2050年，哈萨克斯坦将至少拥有三座投入运营的核电站。
据Zakon.kz网站报道，副署长表示，针对其中一座核电站，相关部门正在考虑采用小型模块化反应堆以及中小型功率反应堆的可行性方案。
该媒体援引马汉别托夫的话称："关于第三和第四座核电站将建在何处，我目前还无法告知。这将完全取决于未来的实际需求情况。"
阿谢特·马汉别托夫提醒道，自2025年8月起，在阿拉木图州江布尔区，已根据国际原子能机构的建议，与俄罗斯国家原子能公司联合开展工程勘测工作。第二座核电站的选址同样考虑设在该区域内，相关工作正在持续推进中。
此前，阿拉木图州乌尔肯村举行了公开听证会，专门讨论第二座核电站的建设区域问题。哈萨克斯坦共和国原子能署哈国本土成分司司长达尼亚尔·詹谢伊托夫指出，第二座核电站的建设将有力推动本地生产的实质性发展，并为该地区中小企业的成长创造有利条件。
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