哈萨克斯坦外交部：哈萨克斯坦拓展在联合国、中国及日本的多边国际联系

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哈萨克斯坦共和国外交部新闻处通报称，日本国会举行了"日本-哈萨克斯坦友好议员联盟"会议，旨在深化双边合作。





会议期间，根据2026年2月8日举行的议会选举结果，确定了该议员联盟的新一届成员组成。执政党自民党具有影响力的选举战略委员会委员长西村康稔出任该联盟会长。西村康稔此前曾担任经济产业大臣、内阁官房副长官等重要职务。





西村康稔指出，哈萨克斯坦作为可靠的能源供应方和跨大陆物流通道的关键节点，在区域经济体系中的作用日益增强。他强调，日本有意深化与哈萨克斯坦在能源领域（包括石油、铀矿）以及脱碳技术方面的合作。此外，西村康稔表达了近期访问阿斯塔纳的意愿，以加强双边高层对话。





哈萨克斯坦驻日本大使叶尔兰·包达尔别克-科扎塔耶夫向日本参众两院议员介绍了双边关系的热点问题以及哈萨克斯坦正在推进的政治改革进程。





与此同时，哈萨克斯坦驻西班牙大使达纳特·穆萨耶夫与西班牙外交、欧盟与合作部联合国、国际组织及人权事务总司长露西亚·加西亚举行了会晤。会谈中，双方讨论了在多边平台协作的热点问题，并重点关注了在国际组织框架内的协调配合。





哈萨克斯坦驻中华人民共和国大使沙赫拉特·努雷舍夫与中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长刘怀亮举行了会谈。会议期间，双方讨论了在哈萨克斯坦境内实施联合投资与基础设施项目的现状及前景。双方特别关注了中方参与哈萨克斯坦水利基础设施建设的事宜。





此外，哈萨克斯坦大使詹娜·萨金诺娃出席了奇瑞（Chery）汽车品牌在斯洛伐克的上市启动仪式，该品牌的官方经销商为哈萨克斯坦企业Astana Motors。





哈萨克斯坦驻印度尼西亚大使谢尔詹·阿布德卡里莫夫出席了《禁止核武器条约》亚太区域会议。阿布德卡里莫夫指出，对哈萨克斯坦而言，全球核裁军与核不扩散是国家外交政策的主要优先方向之一。他强调，哈萨克斯坦持此原则性立场的根源在于原塞米巴拉金斯克试验场超过450次核试验所造成的悲剧性后果，该国曾有150万公民因此受害。鉴于此，这位哈萨克斯坦外交官强调了《禁止核武器条约》作为指引通往彻底消除核威胁之路的关键国际文书之一的重要性。