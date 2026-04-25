哈萨克斯坦外长与上合组织秘书长举行会谈

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦共和国外交部部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与上海合作组织（上合组织）秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫举行了会晤。





双方在会谈中就上合组织的当前活动进行了讨论，并重点磋商了2026年计划举行的各项高层及最高层活动的筹备进展，其中包括即将在比什凯克举行的成员国元首理事会会议（峰会）。





双方对进一步完善上合组织运作以及深挖组织潜力等问题给予了特别关注。





哈外长表达了哈萨克斯坦对上合组织活动的坚定支持。他强调，在即将迎来成立25周年之际，上合组织已发展成为一个成熟且具有国际影响力的多功能组织，是保障欧亚地区安全与稳定的重要积极因素。





上合组织秘书长高度评价了哈萨克斯坦在组织活动中发挥的积极作用，并向方通报了下一阶段工作的优先方向。