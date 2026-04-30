哈萨克斯坦与欧安组织讨论气候、安全及地区议程

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列乌别尔季会见了到访首都参加地区环境峰会的欧洲安全与合作组织秘书长费里敦·西尼尔利奥卢。双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织合作的发展，以及地区和 international 议程的热点问题。





穆赫塔尔·特列乌别尔季强调，中亚地区非常重视推动"绿色"议程。在这方面，峰会成为了制定共同方法来应对气候变化后果、保护水资源和应对该地区其他环境挑战的重要平台。





他还指出，哈萨克斯坦总统关于建立国际水组织的倡议非常及时。





外长强调，哈萨克斯坦高度重视发展与欧安组织的伙伴关系，并重申了本国对欧安组织基本原则的承诺。





费里敦·西尼尔利奥卢则确认，欧安组织愿意继续支持该地区国家适应气候变化和向清洁能源过渡。他还指出，作为该组织三个维度活动的可靠伙伴，哈萨克斯坦发挥了积极作用。





双方讨论了哈萨克斯坦与欧安组织之间的关键合作方向，并就地区和 国际议程的热点问题交换了意见。





会议结束时，双方确认了在欧安组织区域内进一步深化旨在加强安全、稳定和可持续发展的合作的共同意愿。