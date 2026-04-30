哈萨克斯坦与阿曼达成投资合作协议

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据哈萨克斯坦政府新闻处消息，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金股份公司与阿曼主权财富基金"阿曼投资局"签署了关于投资合作基本条件的协议。





消息称："该文件为建立联合投资平台、启动新的哈阿合资企业、投资基金以及其他基于平等原则的共同投资机制奠定了制度基础。"





该协议还规定在优先经济领域实施项目，包括工业、能源、医疗保健、物流、采矿业等。投资计划投向哈萨克斯坦共和国和阿曼苏丹国境内的现有资产和新项目。





哈萨克斯坦政府总理奥尔扎斯·别克捷诺夫在与阿曼苏丹国经济事务副首相齐亚津·本·海赛姆·阿勒赛义德会谈时强调："阿曼苏丹国是哈萨克斯坦在中东和整个阿拉伯世界的友好可靠伙伴。哈萨克斯坦政府愿意积极发展与阿曼的经贸合作，加强双边关系，扩大投资联系，为实施联合项目创造有利条件。"





会谈期间，双方表示有意共同努力扩大经贸合作。特别关注了在采矿和油气领域实施联合倡议的计划，重点在于企业的现代化和技术发展。





新闻处补充说："哈萨克斯坦与阿曼的联合项目组合包括5个大型投资项目，总额达30亿美元。其中，能源和铁路运输领域的2个项目已实施，金额达11亿美元；矿石加工领域的项目正在实施阶段。"