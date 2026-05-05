独联体国家将交换辐射环境监测数据

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据阿克奥尔达总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫签署了《关于批准独联体成员国在辐射环境监测数据交换领域进行协作的协定》的法律。





该文件旨在独联体国家之间建立协调体系和数据快速交换机制，以提高辐射安全水平。





该法律规定了授权机构之间的协作方式，引入了统一的数据交换程序，确保对辐射环境进行定期监测，并规定了在紧急情况下的快速通报机制。





此外，国家元首还签署了《关于批准阿塞拜疆共和国、哈萨克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国在绿色能源生产和传输领域建立战略伙伴关系的协定》的法律。





该文件旨在建立可持续的能源合作，并推动向欧洲市场出口绿色电力。三国电力系统的互联互通将得到保障。





该法律还规定了联合能源项目的实施，其中包括计划铺设里海海底电缆，以及建立融入黑海能源走廊的电力供应路线。