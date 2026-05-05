哈萨克斯坦与立陶宛讨论扩大贸易和物流合作

Фото: gov.kz

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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与立陶宛大使埃吉迪尤斯·纳维卡斯讨论了发展经贸联系的问题。





外交部通报称："会谈期间，双方讨论了哈立双边形式以及在各国际平台上合作的现状与前景。特别关注了扩大经贸联系，以及加强运输和物流领域的合作。"





叶尔梅克·科谢尔巴耶夫部长指出，立陶宛是哈萨克斯坦在波罗的海地区的重要伙伴，并表示相信与维尔纽斯的互利和建设性合作将进一步发展。





埃吉迪尤斯·纳维卡斯大使感谢对方对其使命的一贯支持，并表示愿意继续推动两国之间的合作。





会议结束时，双方确认了进一步深化政治对话、扩大务实合作以及保持各级别定期联系的共同意愿。