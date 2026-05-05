29.04.2026, 20:46 1466
哈萨克斯坦与立陶宛讨论扩大贸易和物流合作
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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与立陶宛大使埃吉迪尤斯·纳维卡斯讨论了发展经贸联系的问题。
外交部通报称："会谈期间，双方讨论了哈立双边形式以及在各国际平台上合作的现状与前景。特别关注了扩大经贸联系，以及加强运输和物流领域的合作。"
叶尔梅克·科谢尔巴耶夫部长指出，立陶宛是哈萨克斯坦在波罗的海地区的重要伙伴，并表示相信与维尔纽斯的互利和建设性合作将进一步发展。
埃吉迪尤斯·纳维卡斯大使感谢对方对其使命的一贯支持，并表示愿意继续推动两国之间的合作。
会议结束时，双方确认了进一步深化政治对话、扩大务实合作以及保持各级别定期联系的共同意愿。
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29.04.2026, 19:50 1486
哈萨克斯坦考虑与NVIDIA和Firebird AI合作打造超级计算机算力
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据阿克奥尔达新闻处消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫与NVIDIA全球AI基础设施发展副总裁尼科洛·马丁·卡普雷扎以及Firebird AI公司联合创始人拉兹米格·伯格·奥瓦基米扬和亚历山大·叶萨扬讨论了建立超级计算机基础设施的前景。
消息称："会谈中，双方讨论了在AI基础设施设计、建设和运营领域的合作前景。"
国家元首指出，哈萨克斯坦立志在未来三年内成为一个完全数字化的国家。他表示，基于NVIDIA技术启动超级计算机集群是朝着实现这一目标和加强国家技术主权迈出的重要一步。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还介绍了在埃基巴斯图兹市实施战略项目"数据中心谷"的计划，该项目旨在创建计算基础设施，为投资者提供可及的电力、电信和税收优惠。
NVIDIA和Firebird AI的代表则向总统通报了在亚美尼亚实施类似项目的情况。
会议结束时，双方达成了研究在AI生态系统发展领域开展联合活动可能性的协议。
此前，哈萨克斯坦总统宣布了一项具有标志性的国际活动--阿斯塔纳AI电影节，该电影节将于秋季在阿斯塔纳举行。
总统强调："举办电影节对于在国际舞台上推动我国作为创新和创造性倡议中心之一具有重要意义。"
29.04.2026, 12:42 1511
哈萨克斯坦不考虑改变参与欧佩克+协议的形式
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哈萨克斯坦能源部官方代表、部长顾问阿塞尔·塞里克帕耶娃表示，哈萨克斯坦共和国目前不考虑改变参与欧佩克+协议的形式。
她称："改变国家在该联盟中参与形式的问题不在议程上。"
此前有消息称，阿拉伯联合酋长国自5月1日起退出欧佩克和欧佩克+。该决定是在阿联酋重新审视其生产政策后做出的。在此声明背景下，一些媒体出现了哈萨克斯坦也可能考虑退出欧佩克+协议的消息。
29.04.2026, 11:40 1536
根据哈萨克斯坦倡议，欧亚经济联盟将实行货机免税进口政策
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据政府新闻处消息，欧亚经济委员会理事会批准在12年内对货机进口实行免税制度。该决定由哈萨克斯坦在建立多式联运中转枢纽框架内提出，并在莫斯科举行的会议上获得通过。
预计免除关税和税收将使航空承运人在更新和运营货运机队时减轻财务负担，并以更优惠的条件签订长期采购飞机的合同。
根据欧亚经济联盟统一海关税则，现行飞机进口关税税率为7.5%和12.5%。据预测，哈萨克斯坦对货运机队补充的需求估计约为130架飞机。
此外，欧亚经济委员会理事会还批准对包括哈萨克斯坦在内的部分联盟国家免除进口LED模块的进口关税。该措施旨在发展工业合作，提高照明产品生产中使用进口组件的透明度。
此外，对用于政府采购目的的原产国确定规则也进行了修改，这将使欧亚经济联盟成员国的生产商能够扩大进入政府采购市场的渠道，并加强联盟内部的一体化进程。
会议期间，各方就建筑材料、油漆涂料产品、部分儿童玩具和游戏、速溶及冲泡饮料实行强制标签达成协议。
其中，确定了光纤光缆的生产要求，并补充了通过СТ-1证书参与的商品清单。同时，扩大了以СТ-1证书确认原产地的商品清单，新增了合成纤维绳索制品，以及非医用X射线安检设备和无损检测系统。
28.04.2026, 20:26 1591
哈萨克斯坦与新加坡确定合作新方向
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据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·科谢尔巴耶夫与新加坡外交部副常任秘书邱俊伟讨论了扩大双边合作的问题。
外交部称："会谈期间，双方审议了哈新合作的现状与前景。双方指出了两国政治对话的高水平以及在扩大经贸和投资领域合作方面的共同意愿。"
哈外交部长指出，双方在数字化、创新和可持续发展领域的合作潜力巨大，并表示愿意加强双边接触。
邱俊伟则确认了新加坡有意进一步深化合作，包括在绿色经济、物流和人力资本发展方面实施联合项目。
双方还特别关注了两国商业联系的发展以及商界之间联系的加强。
28.04.2026, 15:25 1591
外交部：哈萨克斯坦加强在贸易、投资及医疗卫生领域的国际合作
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据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交官在境外举行了一系列会晤，以加强在贸易、投资及医疗卫生领域的国际合作。
哈萨克斯坦与中国加强区域合作
哈萨克斯坦驻中华人民共和国大使沙赫拉特·努雷舍夫与天津市人民政府外事办公室主任栾建章举行了会谈。会谈中，双方讨论了哈中跨区域合作的现状与发展前景，并特别关注了与天津市的协作。大使指出，天津作为中国领先的工业和技术中心之一具有巨大潜力，并强调哈方有意扩大在经贸、投资和创新领域的合作。
哈萨克斯坦与希腊发展医疗卫生领域合作
哈萨克斯坦驻希腊大使铁木尔·苏尔丹戈任与哈萨克斯坦卫生部副部长铁木尔·穆拉托夫率领的代表团一同会见了希腊卫生部长阿多尼斯·乔治亚迪斯。会谈中，双方讨论了双边议程上的广泛问题，并特别关注了医疗领域协议的实际落实。
28.04.2026, 12:23 1631
独联体国家将交换辐射环境监测数据
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据阿克奥尔达总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫签署了《关于批准独联体成员国在辐射环境监测数据交换领域进行协作的协定》的法律。
该文件旨在独联体国家之间建立协调体系和数据快速交换机制，以提高辐射安全水平。
该法律规定了授权机构之间的协作方式，引入了统一的数据交换程序，确保对辐射环境进行定期监测，并规定了在紧急情况下的快速通报机制。
此外，国家元首还签署了《关于批准阿塞拜疆共和国、哈萨克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和国在绿色能源生产和传输领域建立战略伙伴关系的协定》的法律。
该文件旨在建立可持续的能源合作，并推动向欧洲市场出口绿色电力。三国电力系统的互联互通将得到保障。
该法律还规定了联合能源项目的实施，其中包括计划铺设里海海底电缆，以及建立融入黑海能源走廊的电力供应路线。
28.04.2026, 11:03 1631
因"友谊"管道过境调整，哈萨克斯坦将改道26万吨石油
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哈萨克斯坦能源部官方代表阿谢丽·谢里克帕耶娃表示，由于经"友谊"管道系统向德国方向的过境时间表调整，哈萨克斯坦将在2026年5月重新分配26万吨出口石油。这些石油将改道经乌斯季卢加港和里海管道联盟系统等替代路线输送。
该部门代表称："这些石油将改道至经技术验证的替代路线：10万吨输往乌斯季卢加港，16万吨输往里海管道联盟系统。此次流向调整已与发货方协商一致，属于运营操作。运输路线的变更不影响年度石油开采计划的执行。"
她表示，现有的运输基础设施足以全面保障哈萨克斯坦出口的稳定性和向世界市场不间断的原料供应。
27.04.2026, 19:58 956
哈萨克斯坦与以色列领导人讨论双边关系前景
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据阿克奥尔达总统府消息，哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫与以色列总统伊萨克·赫尔佐格讨论了双边合作的发展。
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫表示："今天我们还将讨论许多涉及双边经济关系的问题。我认为我们的合作潜力巨大，必须加以充分利用。"
以色列总统指出，在世界进入新的历史时代背景下，双边合作潜力巨大。他还对哈萨克斯坦决定加入《亚伯拉罕协议》并参与和平理事会工作表示欢迎。
哈萨克斯坦总统指出，《亚伯拉罕协议》为地区稳定以及激活经贸联系奠定了坚实基础。
国家元首表示："我们认为，加入《亚伯拉罕协议》的正式仪式可以在不久的将来在阿斯塔纳举行。"
卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫还指出，哈萨克斯坦有意在人工智能和数字化等重要方向上加强合作。
伊萨克·赫尔佐格则强调了两国间贸易额实现数倍增长的潜力。
以色列总统表示："我们有兴趣开通直航，这将为我们的商业和贸易关系产生积极影响。我们还打算继续扩大两国间的条约法律基础。目前，多项协定正处于筹备阶段，其中包括消除双重征税协定。"
双方还就当前的区域和国际热点问题交换了意见。会谈结束后，双方同意保持定期政治对话，发展各层级的接触，并共同努力将伙伴关系提升至全新水平。
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