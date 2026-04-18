KT调查：80%的受访者认为开发科克贾伊劳将对生态系统造成不可逆转的后果

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据本社记者报道，绝大多数受访者认为，开发科克贾伊劳 tract 将对生态系统造成不可逆转的后果。





哈萨克斯坦今日通讯社网站进行了一项调查。受访者被要求回答："阿拉木图附近的科克贾伊劳 tract 计划建造一个大型滑雪胜地，但专家表示存在城市化风险，并呼吁考虑替代区域。您是否支持建设这一项目？"





80%的调查参与者回答："不支持，这可能会对生态系统造成不可逆转的后果"，10%选择回答："支持，这将创造旅游流量和新的基础设施"，另有10%选择："无所谓"。





回顾：早在2011年，阿拉木图前市长艾哈迈特让·叶西莫夫在政府关于阿拉木图发展问题的会议上表示，计划开发"科克-贾伊劳"滑雪胜地。据他介绍，编制可行性研究（包括项目概念）的总资金需求约为30亿坚戈。





2013年，据悉阿拉木图市政府将就造价约31.45亿坚戈的"科克贾伊劳"度假村设计文件开发进行招标。





当时注意到，该项目是在公众抗议下进行的。专家、环保人士、运动员和阿拉木图其他居民表示，在科克贾伊劳高原建设滑雪胜地将损害野生动物，可能导致城市缺水，并且不会带来声称的经济效益（吸引本地和外国游客、创造新就业岗位）。为了保护科克贾伊劳，公众代表向奥胡斯委员会提出了申诉。





2019年4月8日，在公众委员会会议上，阿拉木图前市长包尔詹·拜别克以"更仔细地研究建设问题"为由，提议将"科克-贾伊劳"度假村项目推迟3-5年。但活动人士认为，这一推迟并不能解决如此重要的问题。





前文化和体育部长阿克托特·拉伊姆库洛娃在脸书上评论了在阿拉木图附近建设"科克-贾伊劳"滑雪胜地的问题。





部长提醒说，今年4月，根据哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫的指示，度假村的建设已被推迟。"正如国家元首当时强调的，这个重要问题不应操之过急，应研究专家评估以及市民的意见。你们记得，当时阿拉木图市长包尔詹·拜别克根据卡西姆-若马尔特·托卡耶夫的建议，提出了完善并推迟'科克-贾伊劳'度假村建设项目的必要性，"她写道。





2023年，阿拉木图的社会活动人士反对将伊犁-阿拉套国家公园的土地划拨给市政府用于开发。





活动人士担心，哈萨克斯坦议会于2023年5月通过的对《特别自然保护区法》的修正案允许降低特别保护土地的管辖级别，这将使国家公园土地有可能转为地区级公园，而地区级公园由地方当局管辖。





保护科克贾伊劳"倡议小组成员阿扎尔·詹多索娃补充说，在她看来，对阿拉木图国家公园区域进行重新分类只有一个目的--促进大型开发项目的实施。





阿拉木图市政府生态与环境管理局在评论这一情况时表示，今年已拨款2.03亿坚戈用于伊犁-阿拉套国家公园的发展和维护。其中近1.75亿坚戈用于支付公园员工工资，其余资金用于发展。