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Брифинг: «О санитарно-карантинном контроле при возобновлении внутренних железнодорожных рейсов»

14.05.2020, 17:22 7156

Спикеры:
 Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте / Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов Нагметуллович;
Руководитель санитарно-карантинных пунктов Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Дария Азимбаева Мусабаевна.
Модератор: Алибек АБДИЛОВ. 

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