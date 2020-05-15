Брифинг: «О санитарно-карантинном контроле при возобновлении внутренних железнодорожных рейсов»

Спикеры:

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте / Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов Нагметуллович;

Руководитель санитарно-карантинных пунктов Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Дария Азимбаева Мусабаевна.

Модератор: Алибек АБДИЛОВ.

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