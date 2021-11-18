LIVE - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отвечает на вопросы горожан

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17.11.2021, 20:00 8722

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Спикеры: 

  • Министр здравоохранения РК Алексей Цой;
  • Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар;
  • Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Есмагамбетова  Айжан.

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

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