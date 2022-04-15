LIVE - «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»»

СПИКЕРЫ:

"Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Каримова Гульмира Раинбековна"



"Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Тойбаев Адлет Жунисович"



"Руководитель Управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Рахимжанова Марал Тлеулесовна"



"Первый вице-министр образования и науки Каринова Шолпан Танатовна"

МОДЕРАТОР: Қымбат Қал