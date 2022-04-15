LIVE - «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»»

Спикеры:
- Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
- Министр МЮ РК Канат Мусин
- Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков
МОДЕРАТОР: Әйгерім Ағылтаева
Спикеры:
МОДЕРАТОР: Әйгерім Ағылтаева
СПИКЕРЫ:
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
СПИКЕРЫ:
«Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Аюбаев Мейрам Акатович»
«Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
Спикеры:
Модератор: Кымбат Кали
СПИКЕРЫ:
"Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Каримова Гульмира Раинбековна"
"Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Тойбаев Адлет Жунисович"
"Руководитель Управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Рахимжанова Марал Тлеулесовна"
"Первый вице-министр образования и науки Каринова Шолпан Танатовна"
МОДЕРАТОР: Қымбат Қал
Спикеры:
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев
Спикеры – директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.
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