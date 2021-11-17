LIVE - Об эпидемиологической ситуации в РК
15.11.2021, 17:44 4780
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LIVE — «О текущей эпидемиологической ситуации»
23.07.2021, 16:40 161056
Спикеры:
- Министр здравоохранения РК Алексей Цой;
- Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар;
- Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Есмагамбетова Айжан.
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
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Спикер – вр. и.о. заместителя руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.
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