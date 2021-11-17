Система Orphus

LIVE - Об эпидемиологической ситуации в РК

15.11.2021, 17:44 4780

Комментарии

новости по теме

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

01.09.2021, 11:07 180604

LIVE — «О текущей эпидемиологической ситуации»

23.07.2021, 16:40 161056

Спикеры: 

  • Министр здравоохранения РК Алексей Цой;
  • Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар;
  • Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Есмагамбетова  Айжан.

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

Онлайн-брифинг о промежуточных итогах по вакцинации в Алматы

17.05.2021, 12:29 174772

Спикер – вр. и.о. заместителя руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов