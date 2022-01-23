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LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.»

22.01.2022, 16:33 1956

СПИКЕРЫ:

«Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Аюбаев Мейрам Акатович»
«Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

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LIVE - «О завершении миротворческой миссии ОДКБ в Республике Казахстан»

19.01.2022, 14:30 3561

Спикеры:

  • Директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Синяговский Александр Сергеевич
  • Начальник Департамента международного сотрудничества МО РК Хусаинов Олжас Сагындыкулы
  • Заместитель начальника объединённого штаба ОДКБ, генерал-майор авиации Койшикулов Туралы Хамитович

Модератор: Кымбат Кали

LIVE - «О начале обучения в организациях образования»

17.01.2022, 14:10 4871

СПИКЕРЫ:

"Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Каримова Гульмира Раинбековна"

"Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Тойбаев Адлет Жунисович"

"Руководитель Управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Рахимжанова Марал Тлеулесовна"

"Первый вице-министр образования и науки Каринова Шолпан Танатовна"

МОДЕРАТОР: Қымбат Қал

Парламент Мәжілісінің отырысы

11.01.2022, 11:00 6436

Прямой эфир: "О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства"

08.12.2021, 16:20 49457

Спикеры:

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Пресс-конференция «Об итогах прикрепительной кампании в Алматы»

24.11.2021, 15:28 98354

Спикеры – директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

Пресс-конференция «Об эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Алматы»

18.11.2021, 17:04 125678

Спикер – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.

LIVE - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отвечает на вопросы горожан

17.11.2021, 20:00 132698

LIVE - Об эпидемиологической ситуации в РК

15.11.2021, 17:44 91154

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