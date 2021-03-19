LIVE — «О мерах совершенствования системы государственной службы в рамках концепции развития государственного управления до 2030 года»

Спикеры:

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Жазыкбаев Дархан Медегалиевич;

Директор департамента государственной службы Тлеукенов Жаркын Оралханович;

Директор департамента стратегических разработок и международных программ Жолманов Азамат Сагатович;

Директор департамента контроля в сфере государственной службы Сапаров Ерлан Аскербекович.

Модератор: Ания Байораз

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