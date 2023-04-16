15.04.2023, 18:10 2751
LIVE: Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
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29.06.2022, 10:00 205306
Пленарное заседание Мажилиса 29.06.2022
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09.05.2022, 13:22 228506
Трансляция Парада Победы в Москве
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14.04.2022, 12:36 235921
LIVE - «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»»
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Спикеры:
- Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
- Министр МЮ РК Канат Мусин
- Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков
МОДЕРАТОР: Әйгерім Ағылтаева
29.03.2022, 09:50 240736
LIVE: Заседании правительства 29 марта
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25.02.2022, 11:59 151091
Заседание Евразийского межправсовета
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04.02.2022, 18:10 151041
LIVE-Открытие олимпийских игр в Пекине 2022
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25.01.2022, 18:44 217841
LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»
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СПИКЕРЫ:
- «Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
- «Начальник Следственного департамента МВД РК Адилов Санжар Аскенович»
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
22.01.2022, 16:33 219056
LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.»
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СПИКЕРЫ:
«Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Аюбаев Мейрам Акатович»
«Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
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