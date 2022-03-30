Система Orphus

LIVE: Заседании правительства 29 марта

29.03.2022, 09:50 1496

новости по теме

LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»

25.01.2022, 18:44 11331
LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»

СПИКЕРЫ:

  • «Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
  • «Начальник Следственного департамента МВД РК Адилов Санжар Аскенович»

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.»

22.01.2022, 16:33 12561

СПИКЕРЫ:

«Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Аюбаев Мейрам Акатович»
«Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

LIVE - «О завершении миротворческой миссии ОДКБ в Республике Казахстан»

19.01.2022, 14:30 14206

Спикеры:

  • Директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Синяговский Александр Сергеевич
  • Начальник Департамента международного сотрудничества МО РК Хусаинов Олжас Сагындыкулы
  • Заместитель начальника объединённого штаба ОДКБ, генерал-майор авиации Койшикулов Туралы Хамитович

Модератор: Кымбат Кали

LIVE - «О начале обучения в организациях образования»

17.01.2022, 14:10 15516

СПИКЕРЫ:

"Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Каримова Гульмира Раинбековна"

"Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Тойбаев Адлет Жунисович"

"Руководитель Управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Рахимжанова Марал Тлеулесовна"

"Первый вице-министр образования и науки Каринова Шолпан Танатовна"

МОДЕРАТОР: Қымбат Қал

Парламент Мәжілісінің отырысы

11.01.2022, 11:00 17081

Прямой эфир: "О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства"

08.12.2021, 16:20 60102

Спикеры:

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Пресс-конференция «Об итогах прикрепительной кампании в Алматы»

24.11.2021, 15:28 108999

Спикеры – директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

Пресс-конференция «Об эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Алматы»

18.11.2021, 17:04 136303

Спикер – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов