Онлайн-брифинг: О диагностике и лечении COVID-19

Спикеры:

1. Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин;

2. Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров;

3.Заместитель директора филиала РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по г.Алматы Наталья Дягилева;

4. Генеральный директор "КДЛ ОЛИМП" - Ерлан Сулейменов;

5. Директор по медицинской деятельности ТОО «Medical Partners Korea Qazaqstan (Медикал Партнерс Корея Казахстан)» г.Алматы, Доктор Мин Хисук.



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