Онлайн-брифинг: О проведении и финансировании весенне-полевых работ в Казахстане

Спикеры:

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров Айдарбек Сейпеллович;

Председатель Правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков Сатаевич;

Председатель Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Култаев Баглан Кулибаевич;

Председатель Правления АО "НК"Продовольственная контрактная корпорация" Караулов Канат Серикович.

Модератор: Алибек АБДИЛОВ.

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