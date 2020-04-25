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Онлайн-брифинг: О проведении и финансировании весенне-полевых работ в Казахстане

24.04.2020, 19:52 3943

Спикеры: 

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров Айдарбек Сейпеллович;
Председатель Правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков Сатаевич;
Председатель Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Култаев Баглан Кулибаевич;
Председатель Правления АО "НК"Продовольственная контрактная корпорация" Караулов Канат Серикович.
Модератор: Алибек АБДИЛОВ. 

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