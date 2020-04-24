Онлайн-брифинг: О стимулировании медработников, участвующих в мероприятиях по противодействию COVID-19

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась онлайн пресс-конференция, посвященная вопросам финансирования медицинских организаций, участвующих в мероприятиях по противодействию коронавирусу COVID-19. В мероприятии принял участие председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, а также заместитель председателя правления Марат Шоранов.

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