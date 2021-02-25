Онлайн-брифинг: «Поправки в закон "О пенсионном обеспечении" в части заключения договоров пенсионного аннуитет»

Спикеры:



Исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Нургазинов Айдар Аканович;

директор филиала АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» по г. Нур-Султан Абдрахманова Назия Шарипхановна;

Начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ажибек Саги Калиевич;

Заместитель начальника Управления актуарных расчетов департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Давлетмуратов Байтерек Азаматович;

Модератор: Маржан Бахтиярқызы



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