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Онлайн-брифинг: «Поправки в закон "О пенсионном обеспечении" в части заключения договоров пенсионного аннуитет»

24.02.2021 6454

Спикеры:

  • Исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Нургазинов Айдар Аканович;
  • директор филиала АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» по г. Нур-Султан Абдрахманова Назия Шарипхановна;
  • Начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ажибек Саги Калиевич;
  • Заместитель начальника Управления актуарных расчетов департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Давлетмуратов Байтерек Азаматович;

Модератор: Маржан Бахтиярқызы


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