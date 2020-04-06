Онлайн брифинг о мерах поддержки потребителей финансовых услуг в период ЧП в рамках исполнения поручении Президента Касым-Жомарта Токаева

Тема: о мерах поддержки потребителей финансовых услуг в период ЧП в рамках исполнения поручении Президента Касым-Жомарта Токаева.

Спикеры:

1. Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

2. Заместитель Председателя правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

3. Заместитель начальника департамента банковского регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Бидайбек.

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