Онлайн брифинг о мерах поддержки потребителей финансовых услуг в период ЧП в рамках исполнения поручении Президента Касым-Жомарта Токаева

Тема: о мерах поддержки потребителей финансовых услуг в период ЧП в рамках исполнения поручении Президента Касым-Жомарта Токаева.
Спикеры:
1. Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.
2. Заместитель Председателя правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.
3. Заместитель начальника департамента банковского регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нуржан Бидайбек.
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