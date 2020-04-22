Система Orphus

Онлайн пресс-конференция: О переходе больниц на усиленный противоэпидемический режим

20.04.2020, 16:58 12448

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая