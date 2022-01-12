Парламент Мәжілісінің отырысы
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Прямой эфир: "О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства"
Спикеры:
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев
Пресс-конференция «Об итогах прикрепительной кампании в Алматы»
Спикеры – директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.
Пресс-конференция «Об эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Алматы»
Спикер – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.
LIVE - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отвечает на вопросы горожан
LIVE - Об эпидемиологической ситуации в РК
Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
LIVE — «О текущей эпидемиологической ситуации»
Спикеры:
- Министр здравоохранения РК Алексей Цой;
- Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар;
- Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Есмагамбетова Айжан.
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
Онлайн-брифинг о промежуточных итогах по вакцинации в Алматы
Спикер – вр. и.о. заместителя руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.
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