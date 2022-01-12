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Парламент Мәжілісінің отырысы

11.01.2022, 11:00 1096

новости по теме

Прямой эфир: "О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства"

08.12.2021, 16:20 44117

Спикеры:

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Пресс-конференция «Об итогах прикрепительной кампании в Алматы»

24.11.2021, 15:28 93014

Спикеры – директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

Пресс-конференция «Об эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Алматы»

18.11.2021, 17:04 120338

Спикер – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.

LIVE - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отвечает на вопросы горожан

17.11.2021, 20:00 127358

LIVE - Об эпидемиологической ситуации в РК

15.11.2021, 17:44 85859

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

01.09.2021, 11:07 235196

LIVE — «О текущей эпидемиологической ситуации»

23.07.2021, 16:40 202958

Спикеры: 

  • Министр здравоохранения РК Алексей Цой;
  • Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар;
  • Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Есмагамбетова  Айжан.

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

Онлайн-брифинг о промежуточных итогах по вакцинации в Алматы

17.05.2021, 12:29 206974

Спикер – вр. и.о. заместителя руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

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