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Пленарное заседание Мажилиса 29.06.2022

29.06.2022, 10:00 2486

новости по теме

Трансляция Парада Победы в Москве

09.05.2022, 13:22 25671

LIVE - «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»»

14.04.2022, 12:36 33086

Спикеры:

  • Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
  • Министр МЮ РК Канат Мусин
  • Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков

МОДЕРАТОР: Әйгерім Ағылтаева


LIVE: Заседании правительства 29 марта

29.03.2022, 09:50 39091

LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»

25.01.2022, 18:44 48941
LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»

СПИКЕРЫ:

  • «Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
  • «Начальник Следственного департамента МВД РК Адилов Санжар Аскенович»

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.»

22.01.2022, 16:33 50171

СПИКЕРЫ:

«Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Аюбаев Мейрам Акатович»
«Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»

МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы

LIVE - «О завершении миротворческой миссии ОДКБ в Республике Казахстан»

19.01.2022, 14:30 51816

Спикеры:

  • Директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Синяговский Александр Сергеевич
  • Начальник Департамента международного сотрудничества МО РК Хусаинов Олжас Сагындыкулы
  • Заместитель начальника объединённого штаба ОДКБ, генерал-майор авиации Койшикулов Туралы Хамитович

Модератор: Кымбат Кали

LIVE - «О начале обучения в организациях образования»

17.01.2022, 14:10 53126

СПИКЕРЫ:

"Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Каримова Гульмира Раинбековна"

"Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Тойбаев Адлет Жунисович"

"Руководитель Управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Рахимжанова Марал Тлеулесовна"

"Первый вице-министр образования и науки Каринова Шолпан Танатовна"

МОДЕРАТОР: Қымбат Қал

Парламент Мәжілісінің отырысы

11.01.2022, 11:00 54686

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