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Пленарное заседание Мажилиса Парламента

12.06.2019, 16:51 82

1. О подготовке заключения по проекту Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

2. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан».

3. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной
границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года».

4. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

5. О проекте Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном
страховании».

6. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования».

7. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

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