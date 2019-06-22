Пленарное заседание Мажилиса Парламента

1. О подготовке заключения по проекту Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.



2. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан».



3. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской

Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной

границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года».



4. О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».



5. О проекте Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном

страховании».



6. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования».



7. О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

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