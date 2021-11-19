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Пресс-конференция «Об эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Алматы»

18.11.2021, 17:04 3970

Спикер – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.

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