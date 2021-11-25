Спикеры – директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.
Пресс-конференция «Об итогах прикрепительной кампании в Алматы»
24.11.2021, 15:28 11017
Комментарии
новости по теме
Пресс-конференция «Об эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в Алматы»
18.11.2021, 17:04 38341
Спикер – руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева.
LIVE - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отвечает на вопросы горожан
17.11.2021, 20:00 50167
LIVE - Об эпидемиологической ситуации в РК
15.11.2021, 17:44 52678
Читаемое
25.11.2021, 11:50Колледжи Казахстана прекратили обучение по 50 невостребованным профессиям 25.11.2021, 12:11116371Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану 25.11.2021, 13:01107785В Нур-Султане учащихся 0-7 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения 25.11.2021, 10:31Инициатива болашаковцев станет частью национальной политики по созданию контента на государственном языке - Байбек104545Инициатива болашаковцев станет частью национальной политики по созданию контента на государственном языке - Байбек 25.11.2021, 09:4088696В столичном аэропорту задерживаются рейсы из-за непогоды 20.11.2021, 17:15702325Олжас Сулейменов высказался о проекте биолаборатории в Казахстане 19.11.2021, 19:50476416Завершился рабочий визит президента в Алматы 19.11.2021, 19:00461539Президент РК: Посадка деревьев - это признак высокой культуры 24.11.2021, 18:15433405ЧП на шахте "Абайская": горняки погибли по вине работодателя 20.11.2021, 18:00431407В Единой электроэнергетической системе РК произошло снижение объема генерации на 1000 МВт 20.11.2021, 17:15702325Олжас Сулейменов высказался о проекте биолаборатории в Казахстане 28.10.2021, 21:46570214Почему Казахстану не стоит спешить с переходом на латиницу, рассказали эксперты 27.10.2021, 12:05519211Картина мира: самые впечатляющие фото года 29.10.2021, 16:58485731Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК 30.10.2021, 08:40481600Тина Кароль представила клип на заглавную песню нового альбома «Двойной рай»
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?