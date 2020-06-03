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Пресс-конференция по итогам отчетной встречи Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова перед населением

02.06.2020, 12:51 9775

Спикеры:

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Атамкулова Бейбута Бакировича;
Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев Каирбек Айтбаевич;
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Берик Сайлауович;
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ержанов Аманияз Касымович.
Модератор: Абдилов Алибек.

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