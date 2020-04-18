Рустем Нуржигит мен Бейбит Кушкалиев - Карантиндегі Жұлдыз / Звезда на карантине

Друзья, думаете как попасть на концерт сразу двоих исполнителей одновременно? Подключайтесь к прямому эфиру онлайн-концерта «Звезда на карантине» от АО «Казахтелеком» и Министерства культуры и спорта РК и подпевайте хитам известных артистов - Рустема Нуржигита и Бейбита Кушкалиева!

Сегодня у вас есть уникальная возможность насладиться выступлением в новом формате, пожалуй, самых невероятных певцов: Рустема Нуржигита и Бейбита Кушкалиева, принять участие в конкурсе ULTRAкрутых пакетов услуг, а так же вы сможете задать вопросы звездам в чате! Погрузитесь в атмосферу живого концерта в домашней обстановке.

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