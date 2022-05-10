Трансляция Парада Победы в Москве
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LIVE - «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»»
Спикеры:
- Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
- Министр МЮ РК Канат Мусин
- Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков
МОДЕРАТОР: Әйгерім Ағылтаева
LIVE: Заседании правительства 29 марта
LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и МВД РК»
СПИКЕРЫ:
- «Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
- «Начальник Следственного департамента МВД РК Адилов Санжар Аскенович»
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
LIVE - «Официальное заявление Генеральной прокуратуры и Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.»
СПИКЕРЫ:
«Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Аюбаев Мейрам Акатович»
«Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Килымжанов Елдос Токтасынович»
МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы
LIVE - «О завершении миротворческой миссии ОДКБ в Республике Казахстан»
Спикеры:
- Директор Департамента евразийской интеграции МИД РК Синяговский Александр Сергеевич
- Начальник Департамента международного сотрудничества МО РК Хусаинов Олжас Сагындыкулы
- Заместитель начальника объединённого штаба ОДКБ, генерал-майор авиации Койшикулов Туралы Хамитович
Модератор: Кымбат Кали
LIVE - «О начале обучения в организациях образования»
СПИКЕРЫ:
"Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Каримова Гульмира Раинбековна"
"Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Тойбаев Адлет Жунисович"
"Руководитель Управления контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования КСЭК МЗ РК Рахимжанова Марал Тлеулесовна"
"Первый вице-министр образования и науки Каринова Шолпан Танатовна"
МОДЕРАТОР: Қымбат Қал
Парламент Мәжілісінің отырысы
Прямой эфир: "О развитии города Алматы в рамках Послания Главы государства"
Спикеры:
Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев
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В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?