Назарбаев обсудил с премьер-министром Японии ситуацию на Корейском полуострове

Токио. 23 октября. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию на Корейском полуострове. Встреча сторон прошла в Токио, куда Первый Президент РК прибыл для участия в официальной церемонии интронизации императора Нарухито , передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Елбасы поблагодарил Синдзо Абэ за приглашение принять участие в церемонии интронизации. Во время переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развития торгово-экономических отношений, пишет портал Elbasy.kz

Синдзо Абэ выразил поддержку антиядерным инициативам Казахстана и предпринимаемым мерам по противодействию распространению орудий массового уничтожения.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана и премьер-министр Японии обменялись мнениями касательно ситуации на Корейском полуострове, отметив важность мирного урегулирования конфликтов как в регионе, так и в других точках мира.

Также сообщается, что Нурсултану Назарбаеву присвоено звание Почетного доктора Университета Цукуба. В ходе церемонии присвоения звания Елбасы отметил, что Университет Цукуба является образовательным и исследовательским центром мирового уровня, известным своей глубокой историей.

Дорогого стоит тот факт, что Цукуба входит в число японских вузов с наибольшим количеством Нобелевских лауреатов. Ваш университет - самый востребованный среди казахстанцев, 105 наших студентов уже получили дипломы Цукубы. Причем большинство из них - стипендиаты программы "Болашак", - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул, что присвоение ему звания Почетного доктора - это знак уважения всему народу Казахстана.

Со своей стороны отмечу, что всегда придавал важное значение развитию образования и молодёжной политики в нашей стране. Мы рады, что культ знаний в нашей стране стал неотъемлемой частью общества", - сказал он.

В завершение выступления Первый Президент Казахстана поздравил всех участников церемонии с восхождением на трон Императора Нарухито и наступлением в Японии эры "Рейва".

В ходе визита в Японию Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом правительства Японии по оказанию технической помощи и передаче ноу-хау в рамках программы "Архив-2025". Он выразил благодарность японской стороне за тёплый приём и плодотворное сотрудничество.

За прошедшие годы у меня сложились весьма тёплые человеческие отношения с почётным Императором Акихито и руководством японского правительства. Убеждён, что и с Императором Нарухито казахстанско-японские отношения будут развиваться плодотворно и во благо наших народов", - сказал Первый Президент РК.

Он также подробно остановился на ходе реализации программы "Рухани жангыру".

Одним из главных элементов "Рухани жангыру" является проект "Архив-2025", который включает в себя фундаментальные исследования всех отечественных и зарубежных архивов, начиная с античности и заканчивая современностью. Хочу выразить благодарность правительству Японии и лично председателю Агентства по культуре за содействие в реализации этой программы, благодаря чему мы создадим электронное пространство знаний и получим передовой японский опыт в области архивации данных", - сказал Елбасы.

В настоящее время Агентство по делам культуры Японии выражает заинтересованность в осуществлении совместного проекта по оцифрованию архивных данных в Казахстане. Результатом проекта станет формирование электронного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в единую электронную библиотеку.

Японская сторона выразила готовность передать технологии для исследования, записи и сохранения архивных данных, а также поделиться методами исследования и оцифрования материалов.

По данным Elbasy.kz, Елбасы также встретился с председателем Японской парламентской лиги дружбы с Республикой Казахстан Такео Кавамурой. На встрече Первый Президент РК отметил результаты деятельности Японской парламентской лиги дружбы по укреплению сотрудничества между двумя государствами.

В последний визит премьер-министра Синдзо Абэ в Казахстан мы значительно упрочили наше стратегическое партнёрство. Многое изменилось в нашем экономическом сотрудничестве", - отметил Первый Президент Казахстана.

Он подчеркнул особую важность дальнейшего развития межпарламентских отношений во благо процветания народов Казахстана и Японии.

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