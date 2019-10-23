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Назарбаев принимает участие в официальной церемонии интронизации императора Японии

22.10.2019, 10:57 9181
Токио. 22 октября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай, Елбасы по приглашению правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации императора Нарухито.

Официальная церемония интронизации состоится в Императорском дворце. 

В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч", - написал пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай в Twitter. 


 

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