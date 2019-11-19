Очередная встреча по Сирии запланирована в Нур-Султане в начале декабря

Очередная встреча по Сирии ожидается в Нур-Султане в начале декабря, сообщил РИА "Новости" глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Ранее встреча планировалась на конец октября, из-за созыва конституционного комитета ее перенесли на середину ноября.
Есть наметки, что в начале декабря", - сказал теперь Тлеуберди журналистам.
Он добавил, что МИД ожидает официального обращения от стран-гарантов - России, Турции и Ирана.
Как сообщалось ранее, встречу планировалось провести в ноябре. Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.
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