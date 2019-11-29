Лидеры государств-членов ОДКБ приняли заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления безопасности

Бишкек. 28 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Kazakhstan Today.

В Бишкеке состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определили планы на предстоящий период.

Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи в узком формате проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам взаимодействия государств-участников.

"Мы намерены развивать политическое сотрудничество в рамках ОДКБ, укреплять военно-силовой потенциал Организации и противодействовать современным вызовам и угрозам", - подчеркнул президент.

Отмечая необходимость наращивания политического диалога в области международной безопасности, глава государства заострил внимание на ответственности ОДКБ за обеспечение безопасности территории, расположенной в центре Евразии. По его мнению, Организация могла бы выступить с более активной позиции, связывая Европу и Азию в единую Евразийскую платформу безопасности.

Для достижения этой цели Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть ряд задач. В частности, он указал на необходимость поработать над международной репутацией ОДКБ.

Мы не противостоим кому-либо, а напротив, готовы к взаимовыгодному диалогу. Этот принцип важно продвигать", - сказал президент Казахстана.

В данном контексте глава государства напомнил о важности принятого в мае текущего года Открытого обращения глав МИД стран-членов ОДКБ к контрпартнерам из НАТО, которое касалось укрепления взаимного доверия и развития сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития институтов Партнера и Наблюдателя при ОДКБ, решение о создании которых было принято в прошлом году в столице Казахстана. По его мнению, первые результаты деятельности этих институтов уже заметны.

Президент также призвал наращивать экспертно-диалоговую инфраструктуру вокруг ОДКБ. Как считает глава государства, целесообразно подумать об организации в рамках одной из следующих сессий Совета коллективной безопасности международной конференции на уровне министров, секретарей Совбезов, крупных экспертов и зарубежных гостей.

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел Мюнхенскую конференцию, которая, по его мнению, изначально задумывалась как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО, а в настоящее время является авторитетным форумом для обсуждения самых насущных проблем безопасности Европы.

В выступлении был поднят вопрос противодействия терроризму в зоне ответственности ОДКБ, в частности, в Афганистане.

Официальные власти сегодня контролируют только чуть более половины территории страны, на которой проживает 65 % населения. Остальная часть Афганистана находится под контролем террористических организаций. Имея такой источник угроз с юга, ОДКБ крайне необходимо держать в тонусе силы и средства по борьбе с международным терроризмом и другими угрозами", - сказал президент Казахстана.

Глава государства проинформировал участников Саммита о результатах специальной гуманитарной операции "Жусан", в ходе которой профильными органами Казахстана из Сирии было эвакуировано 595 наших граждан, среди которых свыше 400 детей. Президент сообщил, что буквально накануне был осуществлен вывоз группы детей из Ирака

Касым-Жомарт Токаев также привлек внимание к вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и укрепления сотрудничества в сфере информационной и кибербезопасности.

Завершая свое выступление, руководитель казахстанской делегации поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за серьезные успехи кыргызского председательства в ОДКБ, а также поздравил российских коллег, к которым перешло председательство в Организации.

По итогам Саммита лидеры государств-членов ОДКБ приняли политическое Заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности.

Принятые в Бишкеке документы направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в рамках ОДКБ. Они демонстрируют открытость Организации и ее позитивный настрой на расширение сотрудничества с другими странами и международными структурами.

По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подписано 17 документов, в том числе Заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности и 14 решений Совета коллективной безопасности:

1. "О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";

2. "О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности";

3. "О внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности";

4. "О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";

5. "О Плане коллективных действий государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы";

6. "О Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье";

7. "О базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности";

8. "О Положении о порядке организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Организации Договора о коллективной безопасности";

9. "О внесении изменений в Положение об операции постоянного действия государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ")";

10. "О внесении изменений в Положение о Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности";

11. "Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2018 год";

12. "О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год";

13. "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";

14. "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".

Также были приняты другие документы по вопросам функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ.

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