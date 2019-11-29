Из Ирака эвакуированы 14 казахстанских детей (ВИДЕО)

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Из Ирака эвакуированы 14 казахстанских детей, передает Kazakhstan Today.

"27 ноября текущего года в результате гуманитарной акции, осуществленной по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей. Эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.





Данная гуманитарная акция была проведена Министерством иностранных дел по просьбе матерей и родственников детей в тесном сотрудничестве с рядом государственных органов, отечественных неправительственных структур и международных организаций.

Выражаем властям Ирака и всем задействованным в осуществлении данной операции лицам и организациям искреннюю благодарность за оказанную помощь и поддержку. После завершения процесса документирования и реабилитационного периода, дети воссоединятся со своими родственниками", - отметили в ведомстве.

В МИДе отметили, что 2019 год – знаковый для Республики Казахстан и ЮНИСЕФ. Ровно 30 лет назад была подписана Конвенция ООН о правах ребенка, а в феврале исполнилось 25 лет с момента ратификации этой Конвенции нашей страной.

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