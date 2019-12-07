Экс-президент ФРГ назвал Казахстан территорией стабильности в Евразии

Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан является территорией стабильности в Евразии, заявил бывший президент ФРГ Хорст Кёлер, передает Kazakhstan Today.

Находящийся с визитом в Берлине президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим президентом ФРГ Хорстом Кёлером. Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящей в следующем году в Нур-Султане министерской конференции Всемирной торговой организации, вопросы взаимодействия в контексте реализации китайского проекта "Один пояс, один путь", политическую ситуацию в мире, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства рассказал о реализации в Казахстане новых стратегических программ, отметив, что в их основе лежат принципы преемственности, справедливости и прогресса, обозначенные в его предвыборной платформе.

По мнению Хорста Кёлера, реализация этих принципов придаст новый импульс развитию страны. Экс-президент Германии также заявил, что считает Казахстан территорией стабильности в Евразии, отметили в пресс-службе.

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