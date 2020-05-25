Китай никогда не преследовал каких-либо геополитических целей своей помощи в глобальной борьбе с коронавирусом - МИД КНР

Пекин. 24 мая. Kazakhstan Today - Китай никогда не преследовал каких-либо геополитических целей своей помощи в глобальной борьбе с коронавирусом, заявил министр иностранных дел КНР, член Госсовета Китая Ван И в ходе пресс-конференции в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в Пекине, передает Kazakhstan Today.

Китай никогда не преследовал каких-либо геополитических целей и экономических интересов и не устанавливал каких бы то ни было политических условий для своей помощи в глобальной борьбе с коронавирусом", - заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, отвечая на вопрос, связанный с помощью Китая другим странам, пострадавшим от COVID-19, на пресс-конференции в рамках проходящей 3-й сессии ВСНП 13-го созыва.

По словам Вана И, "Китай ведет себя не как спаситель, а как доверительный партнер, на которого всегда можно полагаться в самое трудное время".

Китай открыт к международному научно-исследовательскому сотрудничеству по выявлению происхождения вируса и считает необходимым обеспечить профессиональность, беспристрастность и конструктивность в этом процессе", - подчеркнул министр иностранных дел КНР.

В частности, по мнению министра, "сотрудничество Китая, Японии и Республики Корея служит эталоном для международного взаимодействия в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции".

Политическая манипуляция лишает иммунитета от вируса. Политика "разорения соседа" приведет только к собственному поражению. Пренебрежение наукой оставляет вирусу лазейку для вторжения", - пояснил Ван И.

Говоря о внешней политике КНР, министр отметил, в частности, что "внешнеполитическая деятельность Китая не топчется на месте, несмотря на эпидемию, а переходит к модели "облачной дипломатии" в форме телефонных звонков, переписки и видеоконференций.

Уверенность Китая в совместном с другими странами мира строительстве "Пояса и пути" не ослабла, и его решимость не изменилась", - заверил Ван И, - "из пандемии китайская экономика выйдет более крепкой, китайский народ будет более сплоченно и уверенно идти по пути социализма с китайской спецификой, на всех парусах будет продвигаться великое возрождение китайской нации".

В Пекине проходит пресс-конференция с участием члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Вана И в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Во время пресс-конференции Ван И ответил на вопросы отечественных и иностранных журналистов, касающиеся внешней политики и внешних отношений Китая, сообщает Синьхуа.

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