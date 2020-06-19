Сенат принял закон по вопросам улучшения бизнес-климата

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в сенате депутаты палаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата", передает Kazakhstan Today.

Законопроект направлен на повышение позиции Казахстана в рейтинге "Doing Business" и формирование благоприятных условий для развития отечественного предпринимательства, сообщает пресс-служба сената РК.

Целью документа является совершенствование разрешительной системы, упрощение процедур создания бизнеса, оптимизация государственной контрольно-надзорной деятельности, улучшение состояния конкурентной среды на товарных рынках.

Также сегодня депутаты ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Ираном. Основной задачей документа является укрепление сотрудничества между компетентными органами двух государств по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским делам.

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