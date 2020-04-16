Депутаты потребовали исключить ряд норм из законопроекта по вопросам улучшения бизнес-климата

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты после активного обсуждения одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам улучшения бизнес-климата, передает Kazakhstan Today.

Законопроект направлен на улучшение позиции Казахстана в рейтинге "Doing Business" по индикаторам "Регистрация предприятий", "Получение разрешения на строительство", "Подключение к системе электроснабжения", "Регистрация собственности", "Получение кредитов", "Обеспечение исполнения контрактов", "Защита миноритарных инвесторов", "Разрешение неплатежеспособности". Предусматривается выдача земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями. Планируется публичный доступ к информации об обременении на недвижимое имущество для третьих лиц без согласия собственников, о правах собственности на недвижимое имущество для юридических лиц", - сообщает пресс-служба палаты .

Отмечается, что ряд норм вызвал несогласие депутатов. Прежде всего это касается предложения разработчиков законодательных поправок отменить процедуры по разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы для строительства технически несложных объектов.

Депутаты мажилиса не согласились с таким предложением, считая, что эту норму необходимо исключить. Выяснилось, что к технически сложным объектам не относятся жилые дома высотой не более 5 этажей включительно, здания общеобразовательных школ вместимостью менее 600 учащихся и торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них до 800 человек. То есть эти объекты в соответствии с нормами законопроекта предлагается строить без ПСД и экспертизы.

Причем в обосновании разработчики, ничуть не сомневаясь, пишут, что такие, цитирую, "объекты не предусматривают многочисленных посещений и постоянных пребываний людей". Хоть кто-нибудь из руководителей министерств и ведомств, согласовавших данный законопроект до внесения в мажилис, прочитал его перед тем, как поставить свою подпись?" - возмутился спикер мажилиса.

Согласившись с необходимостью корректировать перечень технически несложных объектов, на строительство которых нет необходимости разрабатывать ПСД и проводить её экспертизу, Нурлан Нигматулин отметил, что в случае пятиэтажных жилых домов, зданий школ, некрупных торговых центров ПСД необходима.

По мнению депутатов, необходимо исключить и норму, согласно которой государство вправе наделять отдельные юридические лица, не являющиеся субъектом государственной монополии, правом на производство и реализацию какого-либо товара на конкурентном рынке. Для определения этих организаций разработчиками предлагается ввести конкурсный порядок, который будет утвержден антимонопольным органом.

Мажилисмены считают, что предлагаемые законопроектом нормы позволят государственным органам искусственно создавать монополистов с частной формой собственности на конкурентных товарных рынках. Как подчеркнул Нигматулин, в последние годы конкурентная среда на отечественных товарных рынках заметно ухудшилась. Уже порядка 24 организаций в форме АО и ТОО монопольно, исключительно на свое усмотрение, решают вопросы ценообразования. По мнению спикера, предлагаемая разработчиками поправка противоречит установкам главы государства принять конкретные меры по демонополизации.

Президент страны отметил чрезмерное присутствие на рынке не только государственных, но и частных монополий и дал поручение правительству принять конкретные меры по демонополизации. Что предлагаете вы? Вы предлагаете противоположное", - сказал он, обращаясь к разработчикам.

По мнению Нурлана Нигматулина, пытаясь урегулировать деятельность уже существующих монополий, разработчики этой поправкой наделяют государственные органы, вплоть до районных акиматов, исключительным правом создавать новые монополии во всех сферах, в том числе с частной формой собственности.

Мажилисмены не согласны и с поправкой, предусматривающей исключение субсидирования универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах. По мнению депутатов, введение этой нормы может привести к тому, что жители села лишатся единственного источника связи. Поэтому они предлагают сохранить субсидирование универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах.

Предлагаемая правительством норма коснется порядка 630 тысяч абонентов, а это 98% всех абонентов в селе. Понятно, что тогда монополист вынужден будет повышать тариф. И, конечно же, это неминуемо приведет к росту стоимости услуг связи для потребителей. То есть если сейчас жители села уплачивают 670 тенге в месяц фиксировано, то эта сумма возрастает в два и более раза. И это может лишить сельчан единственного источника связи, поскольку у них нет альтернативных средств коммуникации", - сказал спикер мажилиса, подчеркнув, что малонаселенные сёла до сих пор не обеспечены мобильным Интернетом.

По мнению Нигматулина, есть два варианта решения вопроса. Либо "Казахтелеком" сам должен субсидировать сельскую связь со своей прибыли, либо необходимо оставлять субсидирование сельской телефонии из госбюджета. Нигматулин подчеркнул, что правительству в лице Министерства финансов, Министерствам цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "Казахтелеком" необходимо принять такое решение, которое не затронет интересы сельских жителей. И в соответствии с этим рабочей группе по законопроекту - отработать поправки.

Главное - не перекладывать все эти расходы на плечи сельчан", - резюмировал председатель мажилиса.

Рабочей группе совместно с разработчиками предстоит отработать соответствующие законодательные нормы и внести их в законопроект до второго чтения, уточнили в пресс-службе мажилиса.

Также сегодня депутаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

Кроме того, депутаты рассмотрели дополнения сената в законопроект по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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