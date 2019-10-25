Казахстан впервые вошел в ТОП-25 стран в рейтинге Doing Business

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Казахстан поднялся на три позиции в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business - 2020 и впервые вошел в ТОП-25 стран, передает Kazakhstan Today.

Согласно отчету Всемирного банка, Казахстан занял 25-ю строку, поднявшись за год на три позиции и на 11 позиций за последние два года (2017 - 36-е место, 2018 - 28-е место).

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 17 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Всего Казахстан оценивается по 10 базовым индикаторам. Из 10 базовых индикаторов Казахстан улучшил позиции по 3 индикаторам и по 1 индикатору сохранил позицию.

"В сообщении Всемирного банка отмечается, что Казахстан продемонстрировал значительный рост по индикаторам "Получение кредитов" (+35 позиций), "Регистрация предприятий" (+14 позиций), "Подключение к системе электроснабжения" (+9 позиций) и сохранил позицию по индикатору "Обеспечение исполнения контрактов" (4-е место)", - отметили в Министерстве национальной экономики РК.

В рейтинге Казахстан опережает Австрию (27-е место), Испанию (30-е место), Францию (32-е место), Португалию (39-е место), Нидерланды (42-е место), Италию (58-е место) и другие страны.

Среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Казахстан занимает лидирующую позицию, расположив после себя Россию (28-е место), Азербайджан (34-е место), Армению (47-е место), Молдавию (48-е место), Беларусь (49-е место), Узбекистан (69-е место), Кыргызстан (80-е место), Таджикистан (106-е место). Возглавляет рейтинг Doing Business Новая Зеландия", - сообщили в МНЭ РК.

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