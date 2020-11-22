Премьер-министры Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Туркестане

Туркестан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели в Туркестане встречу, на которой обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, водно-энергетического, транспортно-логистического, таможенного сотрудничества, а также промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия, передает Kazakhstan Today.

Особое внимание уделено реализации Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества между РК и РУ на 2020-2022 годы, вопросам создания региональной товаропроводящей системы, Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пунктов пропуска и другим, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Отмечается, что Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии. По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2%, до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд. Главы правительств приняли участие в церемонии открытия в Туркестане казахстанско-узбекского совместного предприятия по производству текстильных изделий "Turkistan Textile". Швейная фабрика размещена на двух гектарах в индустриальной зоне "Turkistan". Объем инвестиций - 700 млн тенге. Проектная мощность производства - 13 тыс. текстильных изделий в месяц. Предприятие позволит создать свыше 1 тыс. новых рабочих мест для женщин, в том числе с особыми потребностями.

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