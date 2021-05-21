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Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Таджикистана

20.05.2021 5050
Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Таджикистана
Фото пресс-службы Акорды
ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - В завершение официального визита в Душанбе президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства проинформировал собеседника об основных результатах переговоров с президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев сообщил о достигнутой договоренности использовать механизмы двусторонней межправительственной комиссии и планах по подготовке дополнительных соглашений в свете предстоящего государственного визита Эмомали Рахмона в Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства отметил, что казахская сторона настроена на конструктивную и практическую работу по всем направлениям взаимодействия.
 
Кохир Расулзода отметил символичность визита Касым-Жомарта Токаева, который проходит в год 30-летней годовщины Независимости двух стран.
 
Основное внимание в ходе встречи было уделено реализации достигнутых сегодня главами государств договоренностей с акцентом на дальнейшее наращивание торгово-экономического потенциала и рост инвестиций.
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем маджлиси намояндагон маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой.
 

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