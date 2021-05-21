Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Таджикистана

Фото пресс-службы Акорды

ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - В завершение официального визита в Душанбе президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства проинформировал собеседника об основных результатах переговоров с президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев сообщил о достигнутой договоренности использовать механизмы двусторонней межправительственной комиссии и планах по подготовке дополнительных соглашений в свете предстоящего государственного визита Эмомали Рахмона в Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что казахская сторона настроена на конструктивную и практическую работу по всем направлениям взаимодействия.

Кохир Расулзода отметил символичность визита Касым-Жомарта Токаева, который проходит в год 30-летней годовщины Независимости двух стран.

Основное внимание в ходе встречи было уделено реализации достигнутых сегодня главами государств договоренностей с акцентом на дальнейшее наращивание торгово-экономического потенциала и рост инвестиций.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем маджлиси намояндагон маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой.

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