Спикер нижней палаты парламента Таджикистана выразил признательность президенту РК

Фото пресс-службы Акорды

ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем маджлиси намояндагон маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев и Махмадтоир Зокирзода обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства рассказал спикеру об итогах успешно проведенных переговорах с президентом Таджикистана. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, всестороннее сотрудничество с Таджикистаном, в том числе в законодательной сфере, входит в число приоритетов внешнеполитического курса Казахстана.

Президент рассказал Махмадтоиру Зокирзоде о своей деятельности на посту председателя сената, отметив важность законотворческой деятельности и института парламентской дипломатии.

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана выразил признательность главе государства за возможность встречи, а также высоко оценил эффективность и уровень развития связей между законодательными органами двух стран.

Ранее по результатам переговоров, состоявшихся в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, главы двух государств, сделали совместное заявление.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства